الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين ﻿

انتقد البرلماني السابق، والقيادي في حزب الاستقلال ''عادل بنحمزة'' النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين، الذي تم تحديده من طرف البرلمان بمجموعة من المقاييس لكي يتم تفعيله ''في كون أنه لا يصرف المعاش إلا

شوف تيفي: جمال الديابي

انتقد البرلماني السابق، والقيادي في حزب الاستقلال ''عادل بنحمزة'' النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين، الذي تم تحديده من طرف البرلمان بمجموعة من المقاييس لكي يتم تفعيله ''في كون أنه لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا. ويخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا'' حيث قال بنحمزة عبر تدوينة فيسبوكية نشرها قبل ساعة اليوم الأحد 17 يونيو:''المحاولات الجارية بمجلس النواب للبحث عن ''تخريجة'' من أجل الحفاظ على نظام معاشات البرلمانين؛ بصيغة تجعل الدولة مساهمة فيها من أموال دافعي الضرائب هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، هذا النظام يجب تصفيته بكل بساطة''.

وأضاف ذات المتحدث مصعدا من حدة لهجته الرافضة للمقترح إياه، ''إذا كان أعضاء البرلمان يرغبون في نظام تعاضدي للتقاعد فلهم أن يفعلوا ذلك بصفة ذاتية..نفس الأمر ينطبق على معاشات الوزراء التي تؤدى كليا من الميزانية العامة و نضيف إليها المعاشات الاستثنائية التي يجب من باب الشفافية كشف لائحة أسماء المستفيدين منها والأسباب التي تجعلهم يستفيدون منها'' معللا رفضه واحتجاجه بـ''و هي تدفع لهم من أموال دافعي الضرائب في الوقت الذي تعرف فيه أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أزمة حقيقية هي أولى بأموال الدولة لإنقاذها''.