 الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد | ثقافة و فنون

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع | بووز

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور | مجتمع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة عيوش للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة ''عيوش'' للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة

خرافة شعب

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 16:08 الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك
الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين
انتقد البرلماني السابق، والقيادي في حزب الاستقلال ''عادل بنحمزة'' النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين، الذي تم تحديده من طرف البرلمان بمجموعة من المقاييس لكي يتم تفعيله ''في كون أنه لا يصرف المعاش إلا

شوف تيفي: جمال الديابي

انتقد البرلماني السابق، والقيادي في حزب الاستقلال ''عادل بنحمزة'' النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين، الذي تم تحديده من طرف البرلمان بمجموعة من المقاييس لكي يتم تفعيله ''في كون أنه لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا. ويخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا'' حيث قال بنحمزة عبر تدوينة فيسبوكية نشرها قبل ساعة اليوم الأحد 17 يونيو:''المحاولات الجارية بمجلس النواب للبحث عن ''تخريجة'' من أجل الحفاظ على نظام معاشات البرلمانين؛ بصيغة تجعل الدولة مساهمة فيها من أموال دافعي الضرائب هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، هذا النظام يجب تصفيته بكل بساطة''.

وأضاف ذات المتحدث مصعدا من حدة لهجته الرافضة للمقترح إياه، ''إذا كان أعضاء البرلمان يرغبون في نظام تعاضدي للتقاعد فلهم أن يفعلوا ذلك بصفة ذاتية..نفس الأمر ينطبق على معاشات الوزراء التي تؤدى كليا من الميزانية العامة و نضيف إليها المعاشات الاستثنائية التي يجب من باب الشفافية كشف لائحة أسماء المستفيدين منها والأسباب التي تجعلهم يستفيدون منها'' معللا رفضه واحتجاجه بـ''و هي تدفع لهم من أموال دافعي الضرائب في الوقت الذي تعرف فيه أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أزمة حقيقية هي أولى بأموال الدولة لإنقاذها''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تقاعد البرلمانيين عادل بنحمزة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده | بوليتيك

طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة) | بوليتيك

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة)

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟ | بوليتيك

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟

قبيلة ياقوت الصحراوية تطالب البوليساريو بالكشف عن ملابسات وفاة أحد أفرادها بالمعتقل | بوليتيك

قبيلة ''ياقوت'' الصحراوية تطالب البوليساريو بالكشف عن ملابسات وفاة أحد أفرادها بالمعتقل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين | قنوات أخرى
منذ 59 دقيقة

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية | خارج البلاطو

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله | قنوات أخرى

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله

﻿

آخر المستجدات

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع
منذ 14 دقيقة

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.