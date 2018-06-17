 فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور ﻿
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فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 15:38 فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور | مجتمع
فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور
تفاجأ المغاربة منذ ليلة أمس السبت 16 يونيو، بانتشار العشرات من الصور والفيديوهات الصادمة التي تم تسريبها من ''كَروب فيسبوكي نسائي''، تعرض للقرصنة يدعى ''كَلاموغ''.

"شوف تيفي"

تفاجأ المغاربة منذ ليلة أمس السبت 16 يونيو، بانتشار العشرات من الصور والفيديوهات الصادمة التي تم تسريبها من "كَروب فيسبوكي نسائي"، تعرض للقرصنة يدعى "كَلاموغ".

وتظهر الصور التي تم تداولها إطلاق الفتيات المتواجدة بهذا "الكروب" لمجموعة من التحديات الجنسية ومن بينها إظهار أجزاء حميمية من أجسادهن، بالإضافة إلى ارتداء ملابس داخلية ومن بينهن متزوجات و "مخطوبات".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من استغلال المواقع الإلكترونية للدعارة الجنسية، داعين الفتيات إلى أخذ الحيطة والحذر في تعاملهن مع هذه المواقع، لأنهن قد ينسقن وراء تحديات تجعل البعض يصنفهن ضمن العاملات في الدعارة.

 

اغتصاب

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيسبوكي الدعارة الجنسية الفيديوهات متزوجات الدعارة الجنسية

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