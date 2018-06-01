 ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة ''عيوش'' للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة ﻿
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ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة ''عيوش'' للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 15:22 ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة عيوش للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون
ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة ''عيوش'' للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة
تبرأت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الانسانية بالدار البيضاء، من الندوة الدولية المتعلقة بالحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون ، والتي كان يعتزم نور الدين عيوش

''شـــوف تيفي'' م .قـاسمي

تبرأت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الانسانية بالدار البيضاء، من الندوة الدولية المتعلقة بالحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون ، والتي كان يعتزم نور الدين عيوش رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات تنظيمها أيام 22 و 23 يــونيو 2018.

وأعلنت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، أنه ''وخلافا لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تنظيم مجموعة الديمقراطية والحريات لندوة دولية تحت عنوان ''الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون'' يومي 22 و 23 يونيو 2018 بمقر المؤسسة، فإن إدارة هــذه الأخيرة ''لم ترخص للجمعية المذكورة بتنظيم تلك الندوة في مقرها''، وأضــافت مؤسسة آل سعود خلال ذات الإعلان الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ''وعليه فإن كل خبر يقحم اسم المؤسسة في موضوع الندوة المذكورة ، يعد خبرا زائفا ولا أساس له من الصحة ...''

هــذا ومن المرتقب أن يثير موضوع المثلية الجنسية ردود فعل غاضبة على ''نور الدين عيوش'' رجل الأعمال والناشط الجمعوي من طرف المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبوسائل مختلفة للتعبير عن استيائهم من دفاع رئيس وكالة شمس للإشهار على ''حقوق الأقليات الدينية حرية المعتقد وحرية العبادة والدين والعلمنة والحق في الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه والإجهاض و البنوة والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه والعلاقات خارج الزواج المثلية '' كمحاور أساسية كان من المنتظر أن تتطرق إليها الندوة المذكورة ولا سيما وأن مطالب الرجل تتعارض مع مضامين دستور المملكة المغربية.

وجدير بالذكر أن ''نور الدين عيوش'' سبق وأكد أن العلاقات المثلية بين الرجال من الجنس نفسه أو بين النساء من الجنس نفسه تدخل في إطار حرية التصرف في الجسد، قائلا : ''إن الجسد ملك خاص للأشخاص، وذلك من حق الإنسان أن يتصرف في جسده كيفما يشاء، ولا حق للدولة بأن تتدخل في حرية الأفراد، ومن حقهم إقامة علاقات جنسية سواء بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة أخرى''، كما انتقد القيود والشروط التي تفرضها الفنادق بالمغرب على الرجال من أجل الإدلاء بعقد الزواج أثناء مرافقتهم للنساء، وذلك لإثبات العلاقة التي تربطهم، واعتبر ذلك تدخلا في حرية هؤلاء في إقامة العلاقات الجنسية، سواء الطبيعية أو مثلية الجنس، داخل المؤسسات السياحية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عيوش المثلية الجنس الجسد ندوة الدار البيضاء

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