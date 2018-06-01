أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن أكادير، مساء أمس السبت 16 يونيو، لعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص، من ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن أكادير، مساء أمس السبت 16 يونيو، لعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص، من ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه بهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، جاءت على خلفية البحث الذي تباشره مصالح الأمن في إطار قضية سرقة بالكسر استهدفت، صبيحة يوم أمس السبت، محلا لبيع الهواتف النقالة بحي الداخلة.

وأضافت ذات المصادر، أن التفتيش الذي أنجز داخل شقة يقطنها المشتبه بهم بنفس الحي، أسفر عن حجز جزء كبير من المسروقات، وهي عبارة عن 30 هاتفا نقالا وعدد من اللوحات الإلكترونية وتوابع الهواتف.

وقد تمت إحالة المشتبه بهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.