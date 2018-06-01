 أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد | ثقافة و فنون

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع | بووز

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور | مجتمع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة عيوش للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة ''عيوش'' للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة

خرافة شعب

أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 15:10 أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة | حوادث و حقوق
أمن أكادير يطيح بعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تحترف السرقة ضمنها فتاة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن أكادير، مساء أمس السبت 16 يونيو، لعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص، من ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة عن توقيف عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن أكادير، مساء أمس السبت 16 يونيو، لعصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص، من ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه بهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، جاءت على خلفية البحث الذي تباشره مصالح الأمن في إطار قضية سرقة بالكسر استهدفت، صبيحة يوم أمس السبت، محلا لبيع الهواتف النقالة بحي الداخلة.
وأضافت ذات المصادر، أن التفتيش الذي أنجز داخل شقة يقطنها المشتبه بهم بنفس الحي، أسفر عن حجز جزء كبير من المسروقات، وهي عبارة عن 30 هاتفا نقالا وعدد من اللوحات الإلكترونية وتوابع الهواتف.

وقد تمت إحالة المشتبه بهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير توقيف عصابة ضمنهم فتاة تحترف السرقة حي الداخلة هواتف نقالة محل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة صور | حوادث و حقوق

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة ''صور''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية | خارج البلاطو

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله | قنوات أخرى

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله

﻿

آخر المستجدات

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع
منذ 16 دقيقة

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.