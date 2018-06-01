 طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو والصور..كسيدة خايبة بزاف بمدينة طنجة: شوفو كيفاش دّخلو الناس وعتقو سائق طاكسي | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو والصور..كسيدة خايبة بزاف بمدينة طنجة: شوفو كيفاش دّخلو الناس وعتقو سائق طاكسي

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد | ثقافة و فنون

مرصد مغربي: إنتاجات رمضان أساءت للمرأة وكرست دونيتها لدى المشاهد

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع | بووز

عاجل..فيديو من قلب مخيمات تندوف: نايضة على البوليساريو وإبراهيم غالي..شوفو شنو واقع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور | مجتمع

فضيحة تهز المغاربة..كَروب ديال البنات فيه الفضائح وكولشي مصدوم+صور

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة عيوش للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات خارج الزواج والمثلية بالمغرب..تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

ضـربـة قاسـية .. مؤسسة آل سعود تتبرأ من ندوة ''عيوش'' للدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقات

خرافة شعب

طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 15:05 طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده | بوليتيك
طعون واعتراضات تواجه المجلس الوطني للصحافة قبل ميلاده
عبرت كل من لائحة ''التغيير'' ولائحة ''الوفاء والمسؤولية'' المتنافستان ضمن انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، المزمع إجراؤها يوم 22 من الشهر الجاري، عن مساندتهما للطعون الاستعجالية التي تقدم بها

شوف تيفي

عبرت كل من لائحة "التغيير" ولائحة "الوفاء والمسؤولية" المتنافستان ضمن انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، المزمع إجراؤها يوم 22 من الشهر الجاري، عن مساندتهما للطعون الاستعجالية التي تقدم بها بعض صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص مشروعية عضوية بعض أعضاء اللجنة المشرفة، وبعض الاشتراطات التي وضعتها للمشاركة في الاستحقاق، وحرمان صحافيي الوكالة العاملين بالخارج من التصويت.

وجاء في بيان إلى الرأي العام أصدرته اللائحتان بتوقيع وكيليهما يوم الجمعة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنهما "تساندان الطعون الاستعجالية التي تقدم بها زملاء من وكالة المغرب العربي للأنباء، واضعتان ثقتهما الكاملة في القضاء لتصحيح المسار ووضع حد للاختلالات المسجلة".

وأكدت اللائحتان في البيان احتفاظهما "بحقهما في اتخاذ الموقف المناسب في التعامل مع مختلف التطورات والمستجدات، بما في ذلك اللجوء إلى طعون جديدة أمام القضاء الإداري الاستعجالي ورفع عرائض إلى المحكمة الدستورية والمقاطعة، إن اقتضى الحال، مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه الاختلالات".

وأوضح البيان، أن هذا الموقف يأتي نزولا عند رغبة الزملاء الصحافيات والصحافيين المزاولين بعدد من المدن المغربية كالرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وطنجة، ووجدة، والعيون، مبرزا أن هذه الانتخابات "تجري وفق قرار للجنة الإشراف وليس بمقتضى مرسوم وزاري، كما يقتضي القانون ذلك؛ مما يجعل اللائحتين تتساءلان عن الأسباب التي جعلت السلطة الحكومية، ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال، تتخلى عن مهامها في إصدار مرسوم ينظم هذه الانتخابات، وذلك لفائدة لجنة مهمتها الإشراف وليس وضع قرار يخص تنظيم هذه الانتخابات التي تشارك فيها نقابة هي عضو في اللجنة، في ضرب صارخ لمبدأ الحياد والاستقلالية والنزاهة".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللجنة اشترطت بطاقة 2017 لتحديد الهيئة الناخبة، بينما الانتخابات تجري في 2018، مذكرا بأن اللائحتين تسجلان "غياب استراتجية تواصلية منذ بداية المسلسل لشرح مختلف الأطوار التي مر منها التحضير لإخراج المجلس، كما تعتبران أن عدم اعتماد مقاربة تشاركية فعلية، خاصة في عهد وزير الاتصال السابق، شكل ضربة قاضية للمنهجية الديمقراطية التي طالما ادعت عدد من الأطراف، بما في ذلك الوزير السابق، الدفاع عنها وتبنيها في مختلف المشاريع المرتبطة بقطاع الصحافة".

وأضاف أن كل الصحافيات والصحافيين الذين تم التواصل معهم "بمن فيهم زملاؤنا الذين التقينا بهم بمدينة العيون، عبروا عن رفضهم الخضوع لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة باعتباره نمطا لا ديمقراطيا ولا دستوريا ويعبر عن رغبة في الإقصاء تم وضعه من لدن أطراف رغبتها وهاجسها الوحيدين هو الاستيلاء على مقاعد المجلس بمختلف الأساليب والطرق".

وشددت اللائحتان على أن وضع معيار إقصائي يتمثل في 15 سنة كأقدمية ضرورية، أدى إلى "إقصاء جيل بكامله من هذه الاستحقاقات باعتماد منطق يغفل التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها القطاع، خاصة الصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة"، مسجلتان إقصاء لجنة الإشراف للصحافيين المعتمدين بالمغرب والعاملين بمكاتب وكالة المغرب العربي للأنباء بالخارج وبالمنابر الإعلامية الدولية.

واعتبرتا أن هذه الانتخابات "تجرى في ظروف استثنائية لم تراع فيها اللجنة لا الشهر الفضيل ولا فترة عيد الفطر ولا منافسات كأس العالم بروسيا التي يغطيها عشرات الصحافيين المغاربة الذين تم حرمانهم من حق التصويت"، مهيبة بكل مكونات الجسم الصحافي المغربي "عدم الانجرار وراء بعض المواقف والتأويلات المغرضة وغير الصحيحة التي تتبناها اللائحة المنافسة والتي تسعى من ورائها إلى تحويل التحكم في الحقل الإعلامي والهيمنة عليه إلى حق متوارث".

وأعلنت لائحتا "التغيير" و"الوفاء والمسؤولية" أنهما "تضعان أنفسهما رهن إشارة كل الصحافيات والصحافيين المغاربة في الداخل والخارج وخاصة الشباب لتدشين مرحلة جديدة تقطع مع المنطق الذي يتعاطى معهم ككتلة ناخبة ويحرص على النظر إليهم كشريحة اجتماعية معوزة تستعمل كورقة لخدمة أهداف شخصية".

وخلصتا إلى التذكير بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية "التي تعتبر نفسها النقابة الأكثر تمثيلية، لم تكن حاضرة وفاعلة في مختلف الخطوات والمبادرات التي شهدها الحقل الإعلامي وخاصة العمومي، بما في ذلك تشكيل تنسيقية من ثلاث نقابات بالتزامن مع الدينامية التي عرفها المغرب في بداية العشرية الحالية والتي توجت بتبني دستور جديد".

وشددتا على أن أي إصلاح لقطاع الإعلام بكل مكوناته، بما في ذلك الإعلام العمومي، يجب أن يبقى خارج وفوق التجاذبات الإيديولوجية والحسابات السياسوية والأجندة النقابوية التي تخلط بين المصالح العامة والمصالح الشخصية"، مؤكدتين أنه "واعتبارا لكل هذه العناصر، فإن قطاعا عريضا من الصحافيات والصحافيين يعبرون عن رفضهم المطلق للمسار الذي اعتمد لإخراج هذا المجلس".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المجلس الوطني للصحافة طعون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

الاستقلالي عادل بنحمزة .. ينتقد النظام الجديد لتقاعد البرلمانيين

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة) | بوليتيك

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة)

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟ | بوليتيك

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟

قبيلة ياقوت الصحراوية تطالب البوليساريو بالكشف عن ملابسات وفاة أحد أفرادها بالمعتقل | بوليتيك

قبيلة ''ياقوت'' الصحراوية تطالب البوليساريو بالكشف عن ملابسات وفاة أحد أفرادها بالمعتقل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

بالفيديو..من قلب ملعب بترسبورغ فروسيا: الوزير الأسبق منصف بلخياط والمدرب السابق للمنتخب المحلي السلامي وبودربالة محايحين وناشطين

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية | خارج البلاطو

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله | قنوات أخرى

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو والصور..كسيدة خايبة بزاف بمدينة طنجة: شوفو كيفاش دّخلو الناس وعتقو سائق طاكسي | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل وبالفيديو والصور..كسيدة خايبة بزاف بمدينة طنجة: شوفو كيفاش دّخلو الناس وعتقو سائق طاكسي

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017 | مجتمع

مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة تجاوز 33 ألف و700 معتقلا خلال سنة 2017

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا | حوادث و حقوق

عاجل.. اندلاع حريق مهول بحقول الحبوب ضواحي سلا

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش..ضربوه بحجرة وصفاوها ليه والقضية يمكن فيها المخدرات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.