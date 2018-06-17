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بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 14:50 بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة) | بوليتيك
بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة)
في تطور غير مسبوق احتجَّ عشرات الصحراويين أمام بيت إبراهيم غالي، مطالبين بكشف حقيقة الحادث، و بعد مطالبة قبائل يكوت، التي ينحدر منها المعارض المقتول، بتقديم المتورطين في مقتله أمام محكمة الجنايات

''شوف تيفي''

في تطور غير مسبوق احتجَّ عشرات الصحراويين أمام بيت إبراهيم غالي، مطالبين بكشف حقيقة الحادث، و بعد مطالبة قبائل يكوت، التي ينحدر منها المعارض المقتول، بتقديم المتورطين في مقتله أمام محكمة الجنايات الدولية، أصبح من الواضح أن تداعيات مقتل أحد المعارضين لجبهة البوليساريو في سجن الذهيبية بمخيمات تندوف ستجلب على ''زعيم الجبهة'' متاعبَ جديدة.

وظهر عشرات المواطنين الصحراويين وهم يقصدون بيت ''زعيم'' الجبهة الانفصالية، حيث وقفوا مطوّقين بعناصر المليشيات المسلحة، مطالبين بحقيقة وفاة الشاب المعارض الذي كان قيْد حياته يقود ''حركة 5 مارس''، المعارضة لقيادة جبهة البوليساريو، والتي كانت تمارس نشاطها داخل مخيمات تندوف.

وقالت حركة ''فرسان الحكم الذاتي لسكان تندوف'' إن مليشيات جبهة البوليساريو واجهت المواطنين المحتجين أمام مقر إبراهيم غالي بالرصاص الحي، وإنّ ''زعيم'' الجبهة الانفصالية اضطر إلى الفرار من الباب الخلفي للمقر، بعد تعالي الشعارات التي تتهمه بالتستّر على مقتل الشاب المعارض، وادّعاء أنَّه أقدم على الانتحار.

ومن جهتة أخرى فإنّ ميليشيات البوليساريو استعملت الرصاص الحي لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر ''الرئاسة''، بعد أن رفعوا شعارات قوية ضدّ قيادة الجبهة؛ بينما تقول عائلة الضحية إنها تملك أدلة دامغة على تصفيه المعارض داخل سجن الذهيبية حيث كان معتقلا، بعد تعرّضه لضرب مبرح من طرف أشخاص تابعين لإبراهيم غالي.

وحسب ''منتدى فورستاين'' فإن محيط مقر ''رئاسة'' جبهة البوليساريو، حيث يقيم إبراهيم غالي، يشهد توتّرا كبيرا، وتم تطويقه بحزام أمني، فيما يحاول ''مسؤولو الجبهة'' وشيوخ بعض القبائل إقناع المحتجين بالعدول عن احتجاجهم، وانتداب لجنة للحوار، لكنّهم يرفضون هذا العرض ويطالبون بتحقيق نزيه في وفاة الضحية، بعد تشريح جثته من طرف لجنة طبية دولية مستقلة.

هـــذا وكانت قبائل يكوت وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوثيريس، طالبت فيها بـ''تقديم الجناة المتورطين في قتل ابنها بسجن الذهيبية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي''.

 

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