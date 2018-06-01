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هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 14:39 هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟ | بوليتيك
هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟
تساءلت جريدة إلموندو الإسبانية هل وصلت الضغوط إلى المغرب وبدأ في الاستجابة لأزمة الهجرة بمداهمة أحياء المهاجرين؟؟. استجابة المغرب بطريقته الخاصة مع استعمال العنف من قبل القوات المساعدة حسب

شوف تيفي :

تساءلت جريدة إلموندو الإسبانية هل وصلت الضغوط إلى المغرب وبدأ في الاستجابة لأزمة الهجرة بمداهمة أحياء المهاجرين؟؟. استجابة المغرب بطريقته الخاصة مع استعمال العنف من قبل القوات المساعدة حسب الصحيفة. فقد داهم رجال الأمن في طنجة، صباح يوم أمس السبت مجموعة من الشقق في أحياء ميسنانة وبوخالف، وهي أحياء فقيرة حيث يعيش فيها الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء (رجال ونساء والعديد من الأطفال) في انتظار الفرصة الأخيرة عن طريق الإبحار سرا إلى إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد اعتقلت السلطات المغربية 155 شخصا. وحسب الرواية الرسمية، تم نقل 280 مهاجراً من طنجة إلى مدن أخرى في المملكة عبر مجموعة من الشاحنات. وأوقف رجال الأمن على الطريق بالقرب من سياج سبتة مجموعة من المهاجرين الذين كانوا يتجولون على مقربة من الحدود. وتم تأكيد خبر توقيفهم و نقلهم إلى مدينة تزنيت بالجنوب المغربي لتصعب عليهم العودة إلى شمال البلاد.

وحسب مصدر حكومي لحكومة العثماني لجريدة إلموندو يشرح الموقف المغربي ''في هذا الوقت، ونظراً للطقس الجيد ونهاية شهر رمضان، فإن هناك خروجا لعدد من القوارب، ولا شيء جديد، ما يحدث هو أن هذا العام سيكون ضغط كبير على المهاجرين في شمال البلاد، وغير صحيح أن المغرب يترك عبور المهاجرين لإيجاد حل للمشكلة لأن بعض الأطراف تتهم المغرب بذلك من داخل إسبانيا، ولا علاقة لهذا الأمر بحكومة جديدة في إسبانيا، لقد اتفقنا دائما مع الاشتراكيين، علينا فقط أن ننظر إلى العلاقة الرائعة التي قام بها فيليبي غونزاليز و ثاباتيرو مع المغرب ''.

يعيش المهاجرون في حي بوخلف، وهو الحي الذي بني منذ أكثر من عقد من الزمان مع منازل لمغاربة بموارد قليلة. بعض المنازل، المهجورة، احتلها المهاجرون. وهناك أيضا سكان محليون يستأجرون شققا لا تتجاوز مساحتها عن 70 مترا مربعا حيث ينام عشرة أفارقة جنوبي الصحراء الكبرى. كل شخص يدفع عادة 200 درهم (20 يورو) معظمهم قادمون من نيجيريا والكاميرون وغينيا كوناكري.. وعلى أسطح بعض المنازل، يحافظون على ما يسمى بالقوارب المطاطية التي يحاولون قطع المضيق بها كلما سنحت الفرص. وهي تمتد على قياس ثلاثة أمتار ويمكنها أن تقل إلى 12 شخصًا. تبلغ تكلفة التنقل عبر هذه القوارب إلى حوالي 500 يورو. وتبلغ المسافة 39 كيلومترا فقط في خط مستقيم، لأنه من أعلى نقطة في بوخالف يمكن للمرء أن يرى طرف مدينة طريفة الإسبانية في يوم مشمس.

للإشارة لا تتوقف حوادث العبور والغرق بين الفينة والأخرى من بينها حسب الصحيفة إنقاذ 62 مركبا تحمل 686 مهاجرا سريا ووفاة أربعة أشخاص...

 

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شوف تيفي المغرب المهاجرون جريدة إلموندو ملف الهجرة حكومة جديدة بإسبانيا

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