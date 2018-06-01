 اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم ''Glamour'' تفجر فضائح جنسية مثيرة ﻿
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اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم ''Glamour'' تفجر فضائح جنسية مثيرة

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 14:31 اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم Glamour تفجر فضائح جنسية مثيرة | مجتمع
اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم ''Glamour'' تفجر فضائح جنسية مثيرة
تفجرت فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس السبت، وذلك إثر اختراق مجموعة فيسبوكية نسائية سرية تحمل اسم ''Glamour'' من طرف أحد القراصنة والذي قام بتسريب عدد من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تفجرت فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس السبت، وذلك إثر اختراق مجموعة فيسبوكية نسائية سرية تحمل اسم ''Glamour'' من طرف أحد القراصنة والذي قام بتسريب عدد من الفيديوهات الجنسية والعبارات والصور الإباحية التي كانت تنشرها عضوات المجموعة داخل هذا التجمع الخاص بالبنات والنساء بالمغرب.

وخلقت هذه التدوينات والفيديوهات التي دأبت عضوات المجموعة على تبادلها بمجموعتهن السرية جدالا واسعا لدى عدد كبير من المغاربة الذين صدموا من هول هذه الفضائح المدوية والتي نزلت كالصاعقة على النشطاء الفيسبوكيين وأصبحت حديث الصغير والكبير بالفضاء الأزرق نظرا لحمولتها الجنسية المثيرة الضاربة في القيم الأخلاقية المتسمة بالتحفظ في أوساط المجتمع المغربي.

وأكد عدد ممن اطلعوا على محتوى المجموعة السرية أن من بين أعضائها عددا كبيرا من النساء المتزوجات إلى جانب العازبات وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى عدد من المتتبعين والنشطاء الفيسبوكيين حول التفسخ الأخلاقي الذي وصلت إليه ''بنات المغرب'' كما سموهن في تعليقاتهم المستنكرة لما يقدمن عليه هؤلاء البنات والنساء من تحديات ونشر للفيديوهات والتدوينات والصور الخادشة للحياء تحت ذريعة الحرية.

وعلاقة بذات الموضوع حبست هذه المجموعة أنفاس عدد من العضوات اللواتي أصبحن خائفات من تسريب فيديوهاتهن الشخصية وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما سيترتب عن ذلك من أضرار جسيمة بحياتهن الشخصية والأسرية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فضائح جنسية اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات جدال واسع

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