عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح ﻿

اهتز حي سيدي أحمد الضاوي بمدينة الفقيه بنصالح، يومه الأحد 17 يونيو، على وقع انتحار شاب في عقده الثالث، أقدم على رمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته لأسباب مجهولة.

''شوف تيفي''

اهتز حي سيدي أحمد الضاوي بمدينة الفقيه بنصالح، يومه الأحد 17 يونيو، على وقع انتحار شاب في عقده الثالث، أقدم على رمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته لأسباب مجهولة.

وأوضحت مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الواقعة، أن الشاب الذي لم يكن يعاني من اضطرابات نفسية، اتخذ قرار الانتحار لأسباب مجهولة، حيث عمد إلى الرمي بنفسه من الطابق الثالث ليفارق الحياة على الفور، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها بمناطق مختلفة من جسده.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وعاينت جثة الشاب التي تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.