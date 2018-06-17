غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة ''صور'' ﻿

لفظ رئيس جماعة ''كوزمت'' الأسبق التابعة لإقليم الصويرة أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة التي أصيب بها ظهر يوم أمس في حادثة سير مميتة بجوار المركز الصحي لأيت داوود بين دراجة نارية ثلاثية الدفع

شوف تيفي:الصويرة

لفظ رئيس جماعة ''كوزمت'' الأسبق التابعة لإقليم الصويرة أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة التي أصيب بها ظهر يوم أمس في حادثة سير مميتة بجوار المركز الصحي لأيت داوود بين دراجة نارية ثلاثية الدفع وسيارة من نوع ''ميرسيديس 207''.

ووفق مصادر محلية فالهالك كان على متن دراجة نارية ثلاثية الدفع وصدمته سيارة خفيفة، لتلوذ بالفرار وظل مرميا على قارعة الطريق يتجرع مرارة الجروح البليغة التي أصيب بها، قبل أن ينتشله بعض المارة من وسط دراجته النارية، وجرى ربط الاتصال بسيارة الإسعاف التابعة للجماعة الحضرية ''آيت داوود'' والتي قامت بنقله في حالة جد حرجة للمركز الصحي لإسعافه، ليتفاجأ بغياب الأطر الطبية المداومة ليظل داخل المركز إلى أن فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه من أجل تحديد المسؤوليات القانونية، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن المتسبب في هذا الحادث المفجع.