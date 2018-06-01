يا ربي السلامة..شاب تلقاو ليه وخشاو فيه جنوية وخلاوه بين الحياة والموت بالجديدة ﻿

فتحت المصالح الأمنية منذ الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، تحقيقا للكشف عن هوية المتورط في ارتكاب جريمة بشعة، تورط في طعن شاب على مستوى البطن، وسط حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة.

''شوف تيفي''

فتحت المصالح الأمنية منذ الساعات الأولى من يومه الأحد 17 يونيو، تحقيقا للكشف عن هوية المتورط في ارتكاب جريمة بشعة، تورط في طعن شاب على مستوى البطن، وسط حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب الضحية البالغ من العمر 26 سنة، تفاجأ بلص يعترض سبيله لتعريضه للسرقة، وخلال مقاومته له، قام هذا اللص بطعنه بواسطة سلاح أبيض قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

وأكدت المصادر ذاتها أن سيارة للإسعاف، نقلت الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف هذا اللص.