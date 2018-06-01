 ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض ﻿
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ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 14:08 ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض | حوادث و حقوق
ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض
اضطر ضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض، كما

شوف تيفي

اضطر ضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض، كما أحدث خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه به الذي عرض أحد الأشخاص لسرقة مقرونة بالضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، كما اعتدى على ضحية ثان، قبل أن يحدث خسائر مادية بعدد من السيارات المتوقفة بأحد شوارع قرية أولاد موسى، مما اضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه به، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحين أبيضين بحوزته.

هـــذا وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه به رهن الحراسة النظرية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 

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