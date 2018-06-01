وصول المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة الإنسانية أكواريوس مرفأ فالنسيا الإسباني ﻿

رست صباح اليوم الأحد السفينة الإيطالية ''داتيلو'' وعلى متنها مئات المهاجرين الذين كانوا عالقين في البحر المتوسط على متن السفينة الإنسانية ''أكواريوس'' مرفأ فالنسيا الإسباني بعد رفض إيطاليا ومالطا

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رست صباح اليوم الأحد السفينة الإيطالية ''داتيلو'' وعلى متنها مئات المهاجرين الذين كانوا عالقين في البحر المتوسط على متن السفينة الإنسانية ''أكواريوس'' مرفأ فالنسيا الإسباني بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم، وهو القرار الذي أثار جدلا أوروبيا وأزمة.

وبحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية اليوم الأحد من بين 630 مهاجرا تم إنقاذهم من قبل السفينة ''أكواريوس'' والتي كانت خلال الأسبوع الجاري محور توتر شديد بشأن سياسة الهجرة إلى أوروبا، دخلت سفينة أولى تنقل جزء من هؤلاء المهاجرين، وهي الإيطالية ''داتيلو'' مرفأ فالنسيا الإسباني.

وتتوقع السلطات وصول المهاجرين الآخرين صبيحة اليوم نفسه، على متن سفينة عسكرية إيطالية أخرى تحمل اسم ''اوريوني''.

ويشكل وصول هؤلاء المهاجرين وهم 450 رجلا و80 امرأة بينهن سبعة حوامل على الأقل، و89 فتى و11 طفلا تقل أعمارهم عن أحد عشر عاما، نهاية رحلة منهكة قطعوا خلالها 1500 كيلومتر، وأحدثت قضيتهم شرخا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي حول مسألة الهجرة.

وقد نصبت خيام في مرفأ فالنسيا حيث تمركزت سيارات إسعاف لاستقبال هؤلاء المهاجرين، ورفعت لافتة كتب عليها بعدد من اللغات ''نرحب بكم في بلدنا''.

وفي نفس السياق أعلنت الحكومة الإسبانية يوم أمس السبت أن عددا من المهاجرين سيتم استقبالهم في فرنسا بعد دراسة ملفاتهم.

وتعتبر ''أكواريوس'' من بين أهم السفن الإنسانية التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط لإنقاذ كل من يمكن أن يتعرض للغرق، وإن كان عملهم في الوقت الحالي منصبا بشكل رئيسي على المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل الليبية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة 600 شخصا، ويمكن أن تتجاوزها في الحالات الاستثنائية، ولا يعد ذلك مخالفا للقوانين البحرية الدولية، حيث ''يمكن أن ينقل حتى ألف شخص كما حصل في عملية سابقة''.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندد يوم الثلاثاء الماضي بالموقف الذي اعتبره معيبا وغير مسؤول للحكومة الإيطالية إثر رفضها استقبال سفينة ''أكواريوس''.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو إن ماكرون ''حرص على التذكير بالقانون البحري الذي يعتبر أنه في حال وجود استغاثة فإن الشاطئ الأقرب هو الذي يتحمل مسؤولية الاستقبال''، منوها بأنه لو كانت السفينة أقرب إلى الشواطئ الفرنسية لكان على فرنسا استقبالها.

في المقابل، أعلنت رئاسة الحكومة الإيطالية في بيان أن روما ترفض ''تلقي الدروس المنافقة ''من بلد مثل فرنسا، التي تفضل غض النظر عن مشكلة الهجرة.

وأضاف البيان أن ''التصريحات بشأن (السفينة الإنسانية) أكواريوس التي تصدر من فرنسا تثير الدهشة''، وأضاف: ''إيطاليا لا يمكنها أن تقبل بتلقي دروس منافقة من بلد فضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة''.

ويستعد ماكرون لاستقبال رئيس الحكومة الإيطالية الجديد جوزيبي كونتي تحضيرا لاجتماع خاص بالمجلس الأوروبي في 28 و29 يونيو، والذي سيكون مخصصا بشكل أساسي لبحث مشكلة المهاجرين.