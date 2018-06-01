تلاميذ الحسيمة مسموح لهم بمتابعة دراساتهم الجامعية بوجدة ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها فتحت الأبواب في وجه التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا بإقليم الحسيمة، للتسجيل في جميع المسالك التي تتوفر

شوف تيفي:

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها فتحت الأبواب في وجه التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا بإقليم الحسيمة، للتسجيل في جميع المسالك التي تتوفر عليها جامعة محمد الأول بوجدة.

وكانت الوزارة، قد منعت خلال الموسمين الماضيين الطلبة المنحدرين من إقليم الحسيمة، من متابعة دراستهم بوجدة، نتيجة تحويل الخريطة الجامعية وجعل إقليم الحسيمة من روافد جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، انسجاما مع التقسيم الجديد.

ووجهت الوزارة، مذكرة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها، إلى رؤساء الجامعات المغربية، ومديري الأحياء الجامعية، ومديري الأكاديميات الجهوية، والمدراء الإقليميين لوزارة التربية والتعليم، تتضمن خريطة جامعية جديدة برسم الموسم الجامعي 2019/2018، تفعيلا للخطة الاستراتيجية 2016-2030 لوزارة التعليم العالي، المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وبرسم هذه الخريطة الجامعية جديدة، تم وضع إقليم الحسيمة كرافد لجامعتي محمد الأول بوجدة وعبد المالك السعدي بتطوان، بدل هذه الأخيرة فقط، كما كان معمولا به في السنوات الأخيرة، حيث سيبقى اختيار التسجيل في إحدى الجامعتين بيد المعنيين بالأمر من التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا.