مصرع شخصين في حادثة سير مميتة بتيزنيت ﻿

لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير مميتة وقعت ليلة أمس السبت بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة تيزنيت وأولاد جرار، إثر اصطدام سيارة خفيفة مع دراجة نارية كانت تقل الهالكين.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير مميتة وقعت ليلة أمس السبت بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة تيزنيت وأولاد جرار، إثر اصطدام سيارة خفيفة مع دراجة نارية كانت تقل الهالكين.

ووفق مصادر ''شوف تيفي'' فالحادثة وقعت حوالي التاسعة ليلا، حينما كان شخصان يمتطيان دراجة نارية بمنطقة ''بوصنصار'' التابعة للنفوذ الترابي لأولاد جرار، قبل أن تباغثهما سيارة خفيفة قادمة من مدينة كلميم وتصطدمهما بشكل قوي، أدى لإصابتهما بجروح جد بليغة.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل الضحيتين في حالة جد حرجة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت، ليفارقا الحياة دقائق قليلة بعد ولوجهما متأثرين بإصابتهما الخطيرة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الحادثة لتحديد المسؤوليات القانونية.