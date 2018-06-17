فيديو يهز المغاربة..بلا حشمة بلا حيا وعلى المباشر: مغربية دارت فيديو وظهرات مناطق حساسة من الجسد ديالها ﻿

تفاجأ النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 17 يونيو، بانتشار مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به فتاتان بوجه مكشوف وهما تدخنان النرجيلة ''الشيشة''، قبل أن تقوم إحداهما بإظهار مناطق حساسة

''شوف تيفي''

تفاجأ النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 17 يونيو، بانتشار مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به فتاتان بوجه مكشوف وهما تدخنان النرجيلة ''الشيشة''، قبل أن تقوم إحداهما بإظهار مناطق حساسة بجسديهما مع التلفظ بعبارات جنسية وإباحية صادمة.

ويظهر الفيديو الذي نتحفظ على نشره، فتاة مغربية في عقدها الثاني وهي تدخن النرجيلة رفقة صديقتها، قبل أن تعمد إلى إظهار مؤخرتها مع تلفظها بعبارات جنسية، معبرة عن فخرها وسعادتها لتوفرها على مؤخرة مشدودة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الكبيرة من مضمون الفيديو الذي تم تصويره بالاعتماد على تقنية المباشر بالفيسبوك، وأكدوا أن بعض الفتيات تقمن باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار ميولاتهن الجنسية الشاذة وهذا دليل على الانحطاط الأخلافي المتفشي بين فتيات يتم تلقيبهن بـ ''الشرموطات''.