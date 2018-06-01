بعد الهزيمة القاسية التي مني بها المنتخب السعودي ..هــذا ما نصح به داعية كويتي آل الشيخ ﻿

وجّه الداعية الكويتيّ مبارك البذالي، نصيحةً لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعد الهزيمة القاسية التي مُنيَ بها المنتخب السعودي في افتتاح مباريات كأس العالم 2018، أمام روسيا بخماسية

شوف تيفي

وجّه الداعية الكويتيّ مبارك البذالي، نصيحةً لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعد الهزيمة القاسية التي مُنيَ بها المنتخب السعودي في افتتاح مباريات كأس العالم 2018، أمام روسيا بخماسية نظيفة.

وقال البذالي في تغريدةٍ له عبر موقع "تويتر": "نصيحتي لتركي آل شيخ بعد هزيمة المنتخب السعودي بسبب إدارته الفاشله ألا يخرج بالإعلام مدة سنة ..".

وأضاف "هذه إمكانيات المنتخب السعودي، لقد سددنا مستحقاتهم منذ 3 سنوات، وتعاقدنا مع أفضل طاقم تدريبي، لم يظهر اللاعبون بنسبة 5% من المطلوب منهم، لذا فإنني أتحمل المسؤولية لأني على رأس الهرم الرياضي".

وخسر المنتخب السعودي أمام روسيا بنتيجة صفر-5 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو، وبحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.