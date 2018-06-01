مثيــر وبالفيديو ..سعوديان يرميان مبالغ نقدية على الأطفال والنساء ليلة عيد الفطر يثير غضب فيسبوكيين ﻿

أثار سعوديان ردود فعل غاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرا في مقطع فيديو وهما يرميان مبالغ نقدية على الأطفال والنساء في أحد احتفالات عيد الفطر في محافظة القصيم.

''شوف تيفي''

أثار سعوديان ردود فعل غاضبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرا في مقطع فيديو وهما يرميان مبالغ نقدية على الأطفال والنساء في أحد احتفالات عيد الفطر في محافظة القصيم.

@EmarahAlQassim

لكم التحية

هذا الحفل في موفنبيك #بريدة #القصيم

وللأسف هؤلاءالمشاهير بهذه الطريقة يستخفون بالحضوروكما تعرفون في العرف والاجتماعي هذه الطرق مرفوضةلمافيها استفزازوانتقاص نشرهاايضاًيعتبر إساءةلنا كمجتمع ومنطقةنرجو منكم الالتفات على هؤلاءالمشاهير !!!

محاسبتهم ضروره pic.twitter.com/ycxaqQutuq — خالد علي الدبيبي (@aldbebe) 16 juin 2018

وتداول سعوديون عبر موقع تويتر مقطع فيديو للرجلين وقالوا إنهما من ''مشاهير السناب''، وظهر الرجلان وهما يلقيان الأموال من أعلى الأدوار في فندق ''موفنبيك بريدة''، ليتعارك عليها أطفال ونساء كانوا ينتظرون الأموال في بهو الفندق.

وقالت صحيفة ''سبق'' السعودية، البارحة السبت إن سعوديين غاضبين ''طالبا الجهات المعنية بمحاسبة من يقترفون مثل هذه الممارسات من هؤلاء المشاهير''، مشيراً إلى أن الفندق ألغى المعايدة بعد حضور أشخاص من خارج الفندق، حيث أن هذه المعايدة تستهدف أطفال الفندق النزلاء فقط.

وفي توضيحه للفيديو المنشور، قال إن ''من قاموا برمي المبالغ المالية جاؤوا مع أحد المشاهير والتصرف صدر منهم بشكل شخصي كما أن المبالغ كانت من حساباتهم ولن نتعاون مع هؤلاء مستقبلاً''.

ووصف سعوديون عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصرف الشابين بأنه ''معيب''، وقال بعضهم إن ما جرى مخالف للأعراف والتقاليد.