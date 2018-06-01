 فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..القط عراف كأس العالم يتوقع فوز المنتخب المغربي على أصدقاء رونالدو | بووز

بالفيديو..القط عراف كأس العالم يتوقع فوز المنتخب المغربي على أصدقاء رونالدو

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة) | بوليتيك

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟ | بوليتيك

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟

اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم Glamour تفجر فضائح جنسية مثيرة | مجتمع

اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم ''Glamour'' تفجر فضائح جنسية مثيرة

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة صور | حوادث و حقوق

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة ''صور''

يا ربي السلامة..شاب تلقاو ليه وخشاو فيه جنوية وخلاوه بين الحياة والموت بالجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شاب تلقاو ليه وخشاو فيه جنوية وخلاوه بين الحياة والموت بالجديدة

ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض

عاجل.. هجوم يهز فرنسا: امرأة تهاجم شخصين بسلاح أبيض وهي تصرخ الله أكبر | دولي

عاجل.. هجوم يهز فرنسا: امرأة تهاجم شخصين بسلاح أبيض وهي تصرخ ''الله أكبر''

خرافة شعب

فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 10:34 فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء | حوادث و حقوق
فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 17 يونيو، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام شاب بتخريب مجموعة من السيارات، بالإضافة إلى تهديده لحياة المارة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 17 يونيو، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام شاب بتخريب مجموعة من السيارات، بالإضافة إلى تهديده لحياة المارة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس السبت، بحي السلام 2 بمقاطعة سيدي مومن عمالة البرنوصي بالبيضاء، حيث قام ''مشرمل'' بتخريب حوالي 6 سيارات، وهدد حياة مجموعة من المواطنين حضروا لعملية التخريب.

وطالب ناشرو الفيديو المصالح الأمنية بالتدخل الفوري لإيقاف هذا الشاب المعروف بخطورته، حتى يتم تسليمه للعدالة للنظر في التصرفات الخطيرة التي يقوم بها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيارات التخريب المواطنين البرنوصي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل..شاب ينهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزل أسرته بالفقيه بنصالح

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة صور | حوادث و حقوق

غياب المداومة بمركز صحي يتسبب في وفاة رئيس جماعة كان ضحية حادثة سير مميتة بإقليم الصويرة ''صور''

يا ربي السلامة..شاب تلقاو ليه وخشاو فيه جنوية وخلاوه بين الحياة والموت بالجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شاب تلقاو ليه وخشاو فيه جنوية وخلاوه بين الحياة والموت بالجديدة

ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

ضابط شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

فيديو من قلب روسيا..رغم الإحباط: الجماهير المغربية فرحانة ومازال عندها آمال في تحقيق نتائج إيجابية

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو.. بعد الجماهير الجزائرية: أجواء رائعة وأخوية بين جماهير مغربية ومصرية فروسيا

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله | قنوات أخرى

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله

تحليل مباراة الارجنتين وايسلندا - ولماذا ميسي كان خارج المباراة | قنوات أخرى

تحليل مباراة الارجنتين وايسلندا - ولماذا ميسي كان خارج المباراة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..القط عراف كأس العالم يتوقع فوز المنتخب المغربي على أصدقاء رونالدو | بووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو..القط عراف كأس العالم يتوقع فوز المنتخب المغربي على أصدقاء رونالدو

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل صادمة) | بوليتيك

بالفيديو : تصعيد خطــير .. نايضة بتندوفت والبوليساريو تستعمل الرصاص والرئيس ديالهم هرب .. (تفاصيل

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟ | بوليتيك

هل استجاب المغرب لملف الهجرة في ظل حكومة جديدة بإسبانيا؟؟

اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم Glamour تفجر فضائح جنسية مثيرة | مجتمع

اختراق مجموعة فيسبوكية سرية خاصة بالبنات تحمل اسم ''Glamour'' تفجر فضائح جنسية مثيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.