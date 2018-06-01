فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 17 يونيو، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام شاب بتخريب مجموعة من السيارات، بالإضافة إلى تهديده لحياة المارة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 17 يونيو، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام شاب بتخريب مجموعة من السيارات، بالإضافة إلى تهديده لحياة المارة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس السبت، بحي السلام 2 بمقاطعة سيدي مومن عمالة البرنوصي بالبيضاء، حيث قام ''مشرمل'' بتخريب حوالي 6 سيارات، وهدد حياة مجموعة من المواطنين حضروا لعملية التخريب.

وطالب ناشرو الفيديو المصالح الأمنية بالتدخل الفوري لإيقاف هذا الشاب المعروف بخطورته، حتى يتم تسليمه للعدالة للنظر في التصرفات الخطيرة التي يقوم بها.