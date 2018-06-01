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ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 10:30 ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم | مجتمع
ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة في مقتبل العمر تعرض ممارسة الجنس مقابل خمسة دراهم على أحد المارة. وحسب ما يروج عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفيديو جاء على شكل تحد أطلقته

شوف تيفي: علاء الصنوبري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة في مقتبل العمر تعرض ممارسة الجنس مقابل خمسة دراهم على أحد المارة. وحسب ما يروج عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفيديو جاء على شكل تحد أطلقته إحدى المجموعات الفيسبوكية النسائية تحت عنوان ''#واش تقدر ديرها'' حيث يتم طرح مجموعة من التحديات الصعبة و الجريئة على أعضاء المجموعة اللذين يصبحون ملزمين بتطبيق التحدي بعد جمع أكبر عدد من التعليقات و الإعجابات .

وقد خلف الفيديو موجة من الغضب و الاستياء بين الفيسبوكيين الذين استنكرو مثل هذه الأفعال الصبيانية معلقين عليه '' الله يستر...شوهونا ...الله يلطف بنا و صافي'' .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجنس خمسة دراهم شوف تيفي علاء الصنوبري مجموعة فيسبوكية

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