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أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 10:01 أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة | مجتمع
أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة
ظهرت، مؤخرا، العديد من المعطيات الصادمة بخصوص واقع التعليم بالمغرب، ومن بينها أن 47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة، 88 في المائة من أمهات التلاميذ عاطلات عن العمل،

"شوف تيفي"

ظهرت، مؤخرا، العديد من المعطيات الصادمة بخصوص واقع التعليم بالمغرب، ومن بينها أن 47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة، 88 في المائة من أمهات التلاميذ عاطلات عن العمل، وثلث آباء التلاميذ لم يحصلوا هم أنفسهم على أي تعليم، و55 في المائة من أمهات التلاميذ أميات.

وحسب ما تم تداوله فإن هذه الأرقام التي قيل إنها صادرة عن المجلس الأعلى للتعليم حول البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ، تشير كذلك إلى أن 2 في المائة فقط من مديري المدارس يصرحون بأنهم يتوفرون على تلاميذ ميسورين في مدارسهم، والباقي "58 في المائة طبقة فقيرة" و "56 في المائة طبقة وسطى".

وأضاف المصدر ذاته أن 44 في المائة من التلاميذ لا يتوفرون في بيوتهم على كتب غير المقررات الدراسية، و36 في المائة من تلاميذ الجذع المشترك يحصلون على دروس دعم وتقوية خاصة، و90 في المائة من التلاميذ صرحوا بحاجتهم إلى دروس التقوية في اللغتين الفرنسية والإنجليزية والرياضيات، و20 في المائة من التلاميذ يدرسون عند معلمين وأساتذة لم يتلقوا أي نوع من التكوين في المواد التي يدرسونها للتلاميذ، وهذه المواد هي: "العربية والاجتماعيات والفيزياء والكيمياء وعلوم حياة والأرض".

وأبرز ذات المصدر أن 43 في المائة من الأساتذة يرغبون في مغادرة المكان الذين يدرسون فيه، أي أنهم غير مرتاحين إما للمدينة أو القرية أو الحي أو المدرسة التي يشتغلون بها، و60 بالمائة من الأساتذة لم يستفيدوا من أي تكوين مستمر خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى أن إعطاء مهمة إدارة المدارس والثانويات للإطار التربوي يتم فقط على أساس الأقدمية، و50 في المائة من المديرين لا يتوفرون على سكن وظيفي، و46 في المائة من مديري المؤسسات التربوية يريدون تغيير مكان عملهم ، و58 في المائة من الأساتذة يمضون وقتا طويلا في فرض الانضباط في القسم على حساب زمن التدريس، و56 في المائة من التلاميذ لا يشعرون بالأمن في مدارسهم.

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