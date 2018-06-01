مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة ﻿

خرجت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كيم كاردشيان، بتصريح مثير، خلال الأسبوع الجاري، حيث لم تستبعد أن تدخل عالم السياسة، دون أن تحدد ماهية طموحاتها في هذا المجال، وذلك حسب ما كشف عنه

''شوف تيفي''

خرجت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كيم كاردشيان، بتصريح مثير، خلال الأسبوع الجاري، حيث لم تستبعد أن تدخل عالم السياسة، دون أن تحدد ماهية طموحاتها في هذا المجال، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''روسيا اليوم'' يومه الأحد.

وأوضح الموقع الروسي على أن كاردشيان وردا على سؤال لقناة ''CNN'' حول ما إذا كانت تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت: '' لا يجب في أي حال من الأحوال قول لا أبدا''، مضيفة: ''لكن هذا لا يعني أنني بدأت أعمل على ذلك''.

وأضاف الموقع ذاته أن النجمة الأمريكية المثيرة للجدل، قالت كذلك: ''إذا تجاهل مزيد من الناس أحاسيسهم الشخصية وبدأوا يفكرون في أشياء مهمة، فإنه يصبح من الممكن فعل أشياء أكبر''.