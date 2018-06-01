 نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم | مجتمع

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة | مجتمع

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة | دولي

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة

نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية | دولي

نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية

مسيرة احتجاجية وطنية ضد تفكيك الوظيفة العمومية وضد الهشاشة | مجتمع

مسيرة احتجاجية وطنية ضد تفكيك الوظيفة العمومية وضد الهشاشة

مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب | حوادث و حقوق

مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب

طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة

خرافة شعب

نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 09:56 نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية | دولي
نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية
فاز الناشط في الحزب الجمهوري والذي يملك سلسلة من بيوت الدعارة المرخصة ''دينيس هوف'' بالانتخابات التمهيدية لحزبه في ولاية نيفادا الأمريكية، ليكون بذلك المرشح الأوفر حظا في دائرته المحافظة عندما

''شوف تيفي''

فاز الناشط في الحزب الجمهوري والذي يملك سلسلة من بيوت الدعارة المرخصة ''دينيس هوف'' بالانتخابات التمهيدية لحزبه في ولاية نيفادا الأمريكية، ليكون بذلك المرشح الأوفر حظا في دائرته المحافظة عندما يواجه الديموقراطية ''ليسيا رومانوف'' .

ووجه الناشط في الحزب الجمهوري دينيس هوف، ومالك سلسلة من بيوت الدعارة ونجم برنامج تلفزيون الواقع، الجمعة انتقادات لاذعة لحزبه بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية نيفادا.

من وجهة نظر هوف، أن مجالس الهيئات الناخبة أظهرت عدم كفاءة لوقت طويل، ولم تفز بالغالبية إلا مرة واحدة في السنوات ال33 الماضية، وأضاف هوف الذي لم يتلق دعم الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية أن المرة الوحيدة التي فاز فيها الحزب بالغالبية، وكانت في العام 2015، أُفسد الأمر عقب إقرار الحزب لأكبر زيادة ضريبية في تاريخ نيفادا، حسب ما أورده موقع قناة ''فرانس 24''.

وعلى الرغم من تعبيره عن سروره لعدم ارتباطه بحزب يضم سياسيين غير أكفاء سيضرون بسمعته، على حد قوله، إلا أن هوف البالغ من العمر 71 عاما سيظل المرشح الأوفر حظا في دائرته المحافظة حين يواجه الديموقراطية ''ليسيا رومانوف'' في نوفمبر.

وتعمل بيوت الدعارة بشكل قانوني في سبع مقاطعات ريفية في نيفادا، رغم التصويت على وضعها في انتخابات نونبر في مقاطعة ليون، حيث يمتلك هوف أربعة من تلك البيوت، ومنذ العام 2005، يعمل هوف كنجم لسلسلة الأفلام الإباحية المعروفة باسم ''كات هاوس'' والتي تعرض بر تلفزيون الواقع وتنقل حياة فتيات الليل في أحد البيوت التي يملكها.

ويشير منتقدون إلى اتهامات له بالاعتداء الجنسي، رغم إنه ينفي ذلك ولم يتم توجيه أي تهمة رسميا له.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أمريكا الدعارة الانتخابات ولاية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة | دولي

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة

تفاصيل جديدة بخصوص حادث دهس حشد بموسكو وهذه جنسية المُصابين | دولي

تفاصيل جديدة بخصوص حادث دهس حشد بموسكو وهذه جنسية المُصابين

مغربي يرمي بنفسه تحت عجلات القطار بإيطاليا | دولي

مغربي يرمي بنفسه تحت عجلات القطار بإيطاليا

قصة مثيرة لمهاجر مغربي تزوج بمطلقة ليكتشف أن حياته تحولت إلى جحيم بعد أن غادرت زوجته بيت الزوجية وتهديده وابتزازه في مبالغ مالية رفقة أحد كبار تجار المخدرات بإسبانيا...تفاصيل صادمة | دولي

قصة مثيرة لمهاجر مغربي تزوج بمطلقة ليكتشف أن حياته تحولت إلى جحيم بعد أن غادرت زوجته بيت الزوجية وتهديده وابتزازه في مبالغ مالية رفقة أحد كبار تجار المخدرات بإسبانيا...تفاصيل صادمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله

تحليل مباراة الارجنتين وايسلندا - ولماذا ميسي كان خارج المباراة | قنوات أخرى

تحليل مباراة الارجنتين وايسلندا - ولماذا ميسي كان خارج المباراة

كأس العالم روسيا FIFA 2018 : ملخص مباراة كرواتيا ونيجيريا | قنوات أخرى

كأس العالم روسيا FIFA 2018 : ملخص مباراة كرواتيا ونيجيريا

مع الجمـهور..كواليس مباراة المغرب و إيران بروسيا/حماس الجماهير/بكاء بوحدوز/و تصريحات بعد الهزيمة | بــووز

مع الجمـهور..كواليس مباراة المغرب و إيران بروسيا/حماس الجماهير/بكاء بوحدوز/و تصريحات بعد الهزيمة

﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فيديو خطير..مشرمل هرس زجاج سيارات وهدد حياة المواطنين بالبيضاء

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم | مجتمع

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة | مجتمع

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة | دولي

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.