نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية ﻿

فاز الناشط في الحزب الجمهوري والذي يملك سلسلة من بيوت الدعارة المرخصة ''دينيس هوف'' بالانتخابات التمهيدية لحزبه في ولاية نيفادا الأمريكية، ليكون بذلك المرشح الأوفر حظا في دائرته المحافظة عندما

''شوف تيفي''

فاز الناشط في الحزب الجمهوري والذي يملك سلسلة من بيوت الدعارة المرخصة ''دينيس هوف'' بالانتخابات التمهيدية لحزبه في ولاية نيفادا الأمريكية، ليكون بذلك المرشح الأوفر حظا في دائرته المحافظة عندما يواجه الديموقراطية ''ليسيا رومانوف'' .

ووجه الناشط في الحزب الجمهوري دينيس هوف، ومالك سلسلة من بيوت الدعارة ونجم برنامج تلفزيون الواقع، الجمعة انتقادات لاذعة لحزبه بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية نيفادا.

من وجهة نظر هوف، أن مجالس الهيئات الناخبة أظهرت عدم كفاءة لوقت طويل، ولم تفز بالغالبية إلا مرة واحدة في السنوات ال33 الماضية، وأضاف هوف الذي لم يتلق دعم الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية أن المرة الوحيدة التي فاز فيها الحزب بالغالبية، وكانت في العام 2015، أُفسد الأمر عقب إقرار الحزب لأكبر زيادة ضريبية في تاريخ نيفادا، حسب ما أورده موقع قناة ''فرانس 24''.

وعلى الرغم من تعبيره عن سروره لعدم ارتباطه بحزب يضم سياسيين غير أكفاء سيضرون بسمعته، على حد قوله، إلا أن هوف البالغ من العمر 71 عاما سيظل المرشح الأوفر حظا في دائرته المحافظة حين يواجه الديموقراطية ''ليسيا رومانوف'' في نوفمبر.

وتعمل بيوت الدعارة بشكل قانوني في سبع مقاطعات ريفية في نيفادا، رغم التصويت على وضعها في انتخابات نونبر في مقاطعة ليون، حيث يمتلك هوف أربعة من تلك البيوت، ومنذ العام 2005، يعمل هوف كنجم لسلسلة الأفلام الإباحية المعروفة باسم ''كات هاوس'' والتي تعرض بر تلفزيون الواقع وتنقل حياة فتيات الليل في أحد البيوت التي يملكها.

ويشير منتقدون إلى اتهامات له بالاعتداء الجنسي، رغم إنه ينفي ذلك ولم يتم توجيه أي تهمة رسميا له.