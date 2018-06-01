مسيرة احتجاجية وطنية ضد تفكيك الوظيفة العمومية وضد الهشاشة ﻿

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نداء إلى كافة المشتغلين بقطاع التعليم في جهة مراكش تانسيفت الحوز، وإلى كافة المواطنين المغاربة، تعلن من خلاله أنها ستنظم يوم الخميس 21 يونيو، وذلك

شوف تيفي

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نداء إلى كافة المشتغلين بقطاع التعليم في جهة مراكش تانسيفت الحوز، وإلى كافة المواطنين المغاربة، تعلن من خلاله أنها ستنظم يوم الخميس 21 يونيو، وذلك على هامش منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية في نسخته لسنة 2018 بمراكش، وقفة احتجاجية من الساعة 10 صبـاحـا إلـى السـاعة 11 أمـام مـقـر الـمؤتمرات بمراكش، كما أنها ستنظم مسيرة في نفس اليوم على الساعة 12 زوالا. انطلاقا من بـاب دكـالة نحو شـارع جليز إلى ساحة البريد قرب الحارثي.

وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، على ما أسمته النقابة المذكورة في بلاغها. والذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، بالتفكيك ''الممنهج للوظيفة العمومية وقوانينها وعلى رأسها التعليم''، و تأكيدا على أهمية الوظيفة العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مطالبة في نفس الوقت، يقول البلاغ، بجعل حد للهشاشة وللهجوم على الحقوق والمكتسبات والتماطل والتسويف في تلبية المطالب وحل المشاكل المطروحة الجماعية والمشتركة والفئوية..'' و مطالبة أيضا بإلغاء كل المراسيم التراجعية والقوانين المؤطرة لها، على حد تعبير البلاغ.

كما أكد البلاغ، أن هذا الشكل النضالي يأتي تضامنا مع ''ضحايا التعاقد المفروض'' ومطالبة في ذات السياق بإدماجهم الفوري في الوظيفة العمومية، ودعما للأشكال الاحتجاجية التي تخوضها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.