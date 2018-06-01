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مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 09:43 مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب | حوادث و حقوق
مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب
لفظت مياه شاطئ الشعابي بالدرويش ضواحي مدينة الناظور، أمس السبت 16 يونيو، جثة شاب مجهول الهوية وهي في مرحلة جد متقدمة من التحلل، نظرا لبقائها بمياه البحر لمدة طويلة.

''شوف تيفي''

لفظت مياه شاطئ الشعابي بالدرويش ضواحي مدينة الناظور، أمس السبت 16 يونيو، جثة شاب مجهول الهوية وهي في مرحلة جد متقدمة من التحلل، نظرا لبقائها بمياه البحر لمدة طويلة.

وحسب مصادر مطلعة فإن مجموعة من الأشخاص، شاهدوا جسما غريبا يطفو فوق سطح مياه الشاطئ المذكور، ليتبين لهم أن الأمر يتعلق بجثة شاب، ما دفع بهم إلى إبلاغ السلطات ومصالح الدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية ومصالح الدرك الملكي، حلوا بعين المكان، حيث تمت معاينة الجثة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالناظور لإخضاعها للتشريح الطبي.

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المغرب شوف تيفي شاطئ الشعاني السلطات المحلية التشريح الطبي

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