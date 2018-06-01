برشلونة يسهل مأمورية ريال مدريد للتعاقد مع هذا الحارس ﻿

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل حارسه الهولندي الدولي ''ياسبر سيليسين'' لصفوف نادي روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل حارسه الهولندي الدولي ''ياسبر سيليسين'' لصفوف نادي روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت نفس التقارير، أن روما الإيطالي يستهدف التعاقد مع سيليسين لتعويض الرحيل المنتظر لحارسه البرازيلي أليسون إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الجاري.

وأوضحت التقارير، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع أليسون من أجل البنود الشخصية حيث وافق اللاعب على التوقيع للنادي العاصمي الإسباني لخمس سنوات لتبقى موافقة روما على اتمام الصفقة.

ويذكر أن حارس الفريق الكتالوني سيليسين تصل قيمة كسر عقده حوالي 60 مليون يورو لكن النادي الكتالوني لن يمانع في رحيل اللاعب عن صفوفه بمبلغ لن يتعدى 40 مليون يورو.