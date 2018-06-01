طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل والصباح،

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل.

وستهم سحب أخرى غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد محلي مرتفعات الأطلس، وستمتد، خلال الليلة الموالية، حتى هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول والسواحل الشمالية، فضلا عن مرور سحب كثيفة شيئا ما محملة بقطرات مطرية ضعيفة ورعد محلي بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة بباقي الجهات مع مرور سحب عليا محليا. كما ستهم زوابع رملية محلية خفيفة بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن الشمال بالسواحل الجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال أحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس وهضاب الفوسفاط وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و40 درجة بجبال الريف والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.