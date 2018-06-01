الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية ليلة السبت الأحد من الإطاحة بأحد أخطر اللصوص على مستوى حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء عقب ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة هاتف نقال من داخل سيارة رفقة شريكه على دراجة نارية.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية ليلة السبت الأحد من الإطاحة بأحد أخطر اللصوص على مستوى حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء عقب ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة هاتف نقال من داخل سيارة رفقة شريكه على دراجة نارية.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، حاول سرقة الهاتف قبل أن يتم إيقافه من طرف فرقة الصقور التي كانت حاضرة بعين المكان.

وأكد المصدر ذاته ان الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف شريكه الذي فر إلى وجهة غير معلومة.