 الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم | مجتمع

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة | مجتمع

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة | دولي

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة

نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية | دولي

نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية

مسيرة احتجاجية وطنية ضد تفكيك الوظيفة العمومية وضد الهشاشة | مجتمع

مسيرة احتجاجية وطنية ضد تفكيك الوظيفة العمومية وضد الهشاشة

مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب | حوادث و حقوق

مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب

طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة

خطير...الرمال تزحف فوق كورنيش أكادير وتحوله لشبه صحراء قاحلة ومسؤولو المدينة أووت +صور | مجتمع

خطير...الرمال تزحف فوق كورنيش أكادير وتحوله لشبه صحراء قاحلة ومسؤولو المدينة أووت +''صور''

خرافة شعب

الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 09:04 الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
الإطاحة بشخص خطير بالبيضاء+تفاصيل مثيرة
تمكنت المصالح الأمنية ليلة السبت الأحد من الإطاحة بأحد أخطر اللصوص على مستوى حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء عقب ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة هاتف نقال من داخل سيارة رفقة شريكه على دراجة نارية.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية ليلة السبت الأحد من الإطاحة بأحد أخطر اللصوص على مستوى حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء عقب ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة هاتف نقال من داخل سيارة رفقة شريكه على دراجة نارية.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، حاول سرقة الهاتف قبل أن يتم إيقافه من طرف فرقة الصقور التي كانت حاضرة بعين المكان.

وأكد المصدر ذاته ان الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف شريكه الذي فر إلى وجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لص السرقة حي للا مريم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب | حوادث و حقوق

مؤلم..مياه شاطئ ضواحي الناظور تلقي بجثة شاب

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز | حوادث و حقوق

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز

بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي | حوادث و حقوق

بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي

عاجل: معركة طاحنة ثاني أيام العيد بين أسرتين تنتهي بوفاة وجرحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: معركة طاحنة ثاني أيام العيد بين أسرتين تنتهي بوفاة وجرحى وها أشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

زلاتان ابراهيمفيتش يهاجم المدرب الفرنسي رغم الفوز على أستراليا 2-1 شاهد ما قاله

تحليل مباراة الارجنتين وايسلندا - ولماذا ميسي كان خارج المباراة | قنوات أخرى

تحليل مباراة الارجنتين وايسلندا - ولماذا ميسي كان خارج المباراة

كأس العالم روسيا FIFA 2018 : ملخص مباراة كرواتيا ونيجيريا | قنوات أخرى

كأس العالم روسيا FIFA 2018 : ملخص مباراة كرواتيا ونيجيريا

مع الجمـهور..كواليس مباراة المغرب و إيران بروسيا/حماس الجماهير/بكاء بوحدوز/و تصريحات بعد الهزيمة | بــووز

مع الجمـهور..كواليس مباراة المغرب و إيران بروسيا/حماس الجماهير/بكاء بوحدوز/و تصريحات بعد الهزيمة

﻿

آخر المستجدات

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم | مجتمع
منذ 7 دقائق

ما بقى ما يعجب...بالفيديو بنت كتطلب من شاب يمارس معاها الجنس مقابل خمسة دراهم

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة | مجتمع

أرقام صادمة..47 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي يسكنون في منازل غير لائقة

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة | دولي

مثير..كيم كاردشيان ستنافس ترامب على كرسي الرئاسة

نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية | دولي

نجم أفلام إباحية ومالك بيوت للدعارة يفوز بالانتخابات في ولاية أمريكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.