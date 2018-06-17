خطير...الرمال تزحف فوق كورنيش أكادير وتحوله لشبه صحراء قاحلة ومسؤولو المدينة أووت +''صور'' ﻿

تحولت مناطق عديدة من كورنيش مدينة أكادير إلى شبه صحراء قاحلة بعدما غمرته رمال البحر وزحفت فوقه بشكل جد خطير وغطت مساحات شاسعة منه في سابقة من نوعها.

شوف تيفي:أكادير

تحولت مناطق عديدة من كورنيش مدينة أكادير إلى شبه صحراء قاحلة بعدما غمرته رمال البحر وزحفت فوقه بشكل جد خطير وغطت مساحات شاسعة منه في سابقة من نوعها.

وحسب ما عاينته قناة ''شوف تيفي'' فقد أدت الرياح إلى انتقال وتدفق حبات الرمل على ممرات حيوية من الكورنيش، وتشكلت معها كتبان رملية كثيفة، أثرت بشكل كبير على هذه المنشأة السياحية المهمة التي تشهد توافد ومرور آلاف من الزوار المغاربة والأجانب بشكل يومي من فوق منها، الشيء الذي يشوه صورتها ويعطي عنها انطباعا جد سيء لدى الزوار الذين يتصادفون مع هذه المشاهد الصحراوية.

ومن جهتها لم تتفاعل الجهات المدبرة للشأن العام بالمدينة مع هذا الزحف الرملي، إذ ظلت الرمال في مكانها، ولم يتم إجلاؤها مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى تفاعل مسؤولي أكادير مع مشاكل وهموم المدينة بشكل متسارع وجدي.

ويشتكي عدد من المواطنين من هذه المناظر المسيئة للواجهة السياحية لأكادير، فإلى جانب الرمال التي كست الكورنيش، وحولته لشبه صحراء، فقد شهد الكورنيش أيضا اجتياحا غير مسبوق للباعة المتجولين وعدد من المتسولين الذين انتشروا بشكل مثير بفضاءات الشريط الساحلي، وأضحوا يعاكسون كل من قادته أقدامه لزيارة الشاطئ أو أحد المطاعم السياحية المطلة على خليج أكادير، حيث يتسببون في إزعاج كبير لعدد من مرتادي المكان خاصة الأجانب، مما يستدعي من الجهات الوصية والسلطات المحلية والمجلس الجماعي إعادة النظر لكورنيش المدينة، ورد الإعتبار له واجثثاته من هذه الظواهر الخطيرة التي أصبحت تتساقط عليه تبعا، وتساهم في نفور السياح منه، وتغيير مسارهم نحو وجهات سياحية أخرى، ما ينعكس سلبا على ليالي المبيت بالمدينة.