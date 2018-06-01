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تفاصيل جديدة بخصوص حادث دهس حشد بموسكو وهذه جنسية المُصابين

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 02:58 تفاصيل جديدة بخصوص حادث دهس حشد بموسكو وهذه جنسية المُصابين | دولي
تفاصيل جديدة بخصوص حادث دهس حشد بموسكو وهذه جنسية المُصابين
قال مسؤولون روس وشهود عيان إن سيارة أجرة صدمت حشدا من المارة قرب الميدان الأحمر في موسكو اليوم السبت مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم امرأتان من المكسيك في المدينة التي تستضيف مباريات من بطولة

شوف تيفي

قال مسؤولون روس وشهود عيان إن سيارة أجرة صدمت حشدا من المارة قرب الميدان الأحمر في موسكو اليوم السبت مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم امرأتان من المكسيك في المدينة التي تستضيف مباريات من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وقالت هيئة المرور حسب أقوال السائق المحتجز لدى الشرطة أنه لم يتعمد صدم الحشد، إذ أنه فقد السيطرة على مقود سيارته.

وأصدرت إدارة الرعاية الصحية لمدينة موسكو بيانا قالت فيه إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى. وأضافت أن سبعة حالتهم مطمئنة في حين أن سيدة إصابتها خطيرة.

وذكرت تقارير دولية، إن امرأتين مكسيكيتين أصيبتا بجروح طفيفة، بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيين اثنين من بين المصابين أيضا.

وقال شاهد لرويترز إن بعض الأشخاص الذين صدمتهم السيارة كانوا يرتدون ملابس تحمل ألوان العلم المكسيكي.

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شوف تيفي روسيا دهس موسكو سيارة اجرة

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