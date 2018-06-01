 عبد العزيز الستاتي يسير على نهج المقاطعة ويوجه انتقادات لاذعة للحكومة المغربية بسبب غلاء المعيشة والأسعار ﻿
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عبد العزيز الستاتي يسير على نهج المقاطعة ويوجه انتقادات لاذعة للحكومة المغربية بسبب غلاء المعيشة والأسعار

بتاريــخ : 17 يونيو 2018 / 01:30 عبد العزيز الستاتي يسير على نهج المقاطعة ويوجه انتقادات لاذعة للحكومة المغربية بسبب غلاء المعيشة والأسعار | ثقافة و فنون
عبد العزيز الستاتي يسير على نهج المقاطعة ويوجه انتقادات لاذعة للحكومة المغربية بسبب غلاء المعيشة والأسعار
أشعلت الأغنية الجديدة التي أطلقها الفنان المغربي ''عبد العزيز الستاتي'' قبل أربعة أيام مجموعة من الصفحات الفيسبوكية والتي عنوانها ب ''تكايسي يا الحكومة''.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أشعلت الأغنية الجديدة التي أطلقها الفنان المغربي ''عبد العزيز الستاتي'' قبل أربعة أيام مجموعة من الصفحات الفيسبوكية والتي عنوانها ب ''تكايسي يا الحكومة''.

وتفاعل مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين مع هذا الإنتاج الجديد لرائد الأغنية الشعبية وأكدوا في تعليقاتهم على إعجابهم الكثير بالأغنية التي جاءت على خلفية حملة المقاطعة التي يخوضها الشعب المغربي على عدة منتوجات غذائية معينة.

ووجه عبد العزيز الستاتي انتقادات لاذعة للحكومة المغربية في شخص ''العثماني'' إثر موجة الغلاء التي تعرفها عدة مواد استهلاكية والتي لا تلائم القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط، الأمر الذي يثقل كاهله في مقابل هزالة أجرته الشهرية التي لم تبارح مكانها منذ مدة زمنية طويلة.

وطلب ''الستاتي'' في أغنيته من الحكومة المغربية أن تسن استراتيجية ومخططات تنموية تراعي الأوضاع الاجتماعية المزرية للشعب وذلك بتخفيض أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية التي يعتمد عليها في حياته اليومية من (دقيق وقنينة الغاز والماء والكهرباء...)، وغيرها من المنتوجات التي لا تستقيم حياة الفرد بدونها.

وتأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من الإصدارات الجديدة التي أطلقها ''الستاتي'' مؤخرا، تجاوبا مع مجموعة من القضايا المثيرة، ومستجدات الحياة العامة داخل المغرب أبرزها أغنية عن المنتخب الوطني المشارك ضمن نهائيات كأس العالم بروسيا التي أطلقها مساء اليوم لدعم ومساندة الفريق الوطني، لتقديم أفضل النتائج الممكنة بالعرس الكروي العالمي، علاوة على أغنية سابقة تتغنى بالملك محمد السادس .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عبد العزيز الستاتي يوجه انتقادات لاذعة الحكومة المغربية المقاطعة غلاء الأسعار المعيشة

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