فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز ﻿

علمت شوف تيفي أن فرقة الصقور التابعة لمدينة القنيطرة تمكنت اليوم السبت من إلقاء القبض على مبحوث عنه متهم بتخريب سيارة أمن واعتداء على ضابط شرطة ممتاز بالساكنية بالقنيطرة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن فرقة الصقور التابعة لمدينة القنيطرة تمكنت اليوم السبت من إلقاء القبض على مبحوث عنه متهم بتخريب سيارة أمن واعتداء على ضابط شرطة ممتاز بالساكنية بالقنيطرة.

وأضافت مصادرنا، أن الموقوف، مبحوث عنه لإرتكابه جرائم عديدة تتجلى في تخريب ممتلكات الغير وإحداث الفوضى في الشارع العام والاعتداء على ضابط شرطة ممتاز يزاول عمله المهني بالدائرة الأمنية العاشرة.

هذا وعلى الرغم من فراره، إلا أن العناصر الأمنية تمكنت من إيقاف المعني بالأمر بالمنطقة المذكورة حيث تم تصفيده وإحالته على الضابطة القضائية ومباشرة التحقيق معه.