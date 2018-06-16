بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي ﻿

تحولت منطقة خميس كاسين بجماعة البدوزة بإقلي آسفي إلى اعتصام و مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومحتجين على مقلع رملي...وأسفرت الإصابات بين الطرفين إلى إصابة 3 دركيين و10 أفراد من القوات العمومية

" شوف تيفي " / متابعة

تحولت منطقة خميس كاسين بجماعة البدوزة بإقلي آسفي إلى اعتصام و مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومحتجين على مقلع رملي...وأسفرت الإصابات بين الطرفين إلى إصابة 3 دركيين و10 أفراد من القوات العمومية بجروح وكدمات نقلوا على إثرها صوت المستعجلات الإقليمي بأسفي.

تعود وقائع المواجهة حيث عمد مجموعة من المعتصمين بمقلع للرمال في حوزة ورثة آل الشقوري الذين عقدوا شراكة استغلال مع خواص لاستغلال رمال الموقع. قبل أن يفاجئوا بمجموعة من الأشخاص يقتحمون الموقع ويعتصمون به .

وقد تكون فريق الاعتصام من مجموعة من الفرق بشكل منظم .. فريق وجه من النساء و الأطفال و الشيوخ لقطع الطريق و عدم السماح للسيارات بالاقتراب كحاجز أول. و فريق للرصد و المراقبة و التصوير.و فريق لقطع الطريق بحواجز من الحجارة الكبيرة. وفريق لقطع الطريق بحواجز من الحجارة الكبيرة. و فريق من الملثمين فاق عددهم العشرين نفرا، هاجم الحراس و خرب الآليات و السيارة المحتجزة بالشكل الذي ترونه في الصور بعد قلب الحاوية التي كانت فوق الهضبة و التي تستعمل كمكتب لإدارة المقلع لقطع الطريق إلى المقلع مع تخريب الميزان و سرقة مجموعة من فاتورات الشحن الصادرة عن دار السكة بختم وزارة التجهيز. وأمام هذا الاعتصام المنظم رفع المتضررون دعوة استعجاليه أفضت بإصدار قاضي المستعجلات بمحكمة الاستئناف حكما قضائيا باستعمال القوة العمومية لفك الاعتصام.

وأدى تدخل القوات العمومية بما يناهز 100 عنصر يوم الثلاثاء12 يونيو بالقوة إلى إصابة 13 فرد من القوات العمومية وتخريب ممتلكات المقلع وتكسير 15 سيارة وفك الاعتصام وإصابات متفاوتة في صفوف المعتصمين.

ووجهت الكثير من الاتهامات لعامل الاقليم وكذلك لرئيس جماعة البدوزة بالتواطؤ مع مستغلي المقلع المذكور.. وقاد هذه مجموعة من الأشخاص يؤطرهم حقوقي معروف بالمنطقة.