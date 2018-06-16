 بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز | حوادث و حقوق

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز

مغربي يرمي بنفسه تحت عجلات القطار بإيطاليا | دولي

مغربي يرمي بنفسه تحت عجلات القطار بإيطاليا

بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي | حوادث و حقوق

بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي

أدومة أصبح محللا رياضيا شوفو شنو قال على انهزام المغرب أمام إيران | ثقافة و فنون

أدومة أصبح محللا رياضيا شوفو شنو قال على انهزام المغرب أمام إيران

بالفيديو.....دنيا باطمة وغزل كيشطحوا على الدقة المراكشية في غياب والد ابنتها | ثقافة و فنون

بالفيديو.....دنيا باطمة وغزل كيشطحوا على الدقة المراكشية في غياب والد ابنتها

قصة مثيرة لمهاجر مغربي تزوج بمطلقة ليكتشف أن حياته تحولت إلى جحيم بعد أن غادرت زوجته بيت الزوجية وتهديده وابتزازه في مبالغ مالية رفقة أحد كبار تجار المخدرات بإسبانيا...تفاصيل صادمة | دولي

قصة مثيرة لمهاجر مغربي تزوج بمطلقة ليكتشف أن حياته تحولت إلى جحيم بعد أن غادرت زوجته بيت الزوجية

عاجل: معركة طاحنة ثاني أيام العيد بين أسرتين تنتهي بوفاة وجرحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: معركة طاحنة ثاني أيام العيد بين أسرتين تنتهي بوفاة وجرحى وها أشنو وقع

وفاة شاب إثر انقلاب عربة بجماعة سيدي لحمر وغياب كارثي لسيارة الإسعاف | حوادث و حقوق

وفاة شاب إثر انقلاب عربة بجماعة "سيدي لحمر" وغياب كارثي لسيارة الإسعاف

أستراليا ترفض نقل سفارتها إلى إسرائيل | دولي

أستراليا ترفض نقل سفارتها إلى إسرائيل

خرافة شعب

بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 23:27 بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي | حوادث و حقوق
بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي
تحولت منطقة خميس كاسين بجماعة البدوزة بإقلي آسفي إلى اعتصام و مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومحتجين على مقلع رملي...وأسفرت الإصابات بين الطرفين إلى إصابة 3 دركيين و10 أفراد من القوات العمومية

" شوف تيفي " / متابعة

تحولت منطقة خميس كاسين بجماعة البدوزة بإقلي آسفي إلى اعتصام و مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومحتجين على مقلع رملي...وأسفرت الإصابات بين الطرفين إلى إصابة 3 دركيين و10 أفراد من القوات العمومية بجروح وكدمات نقلوا على إثرها صوت المستعجلات الإقليمي بأسفي.

تعود وقائع المواجهة حيث عمد مجموعة من المعتصمين بمقلع للرمال في حوزة ورثة آل الشقوري الذين عقدوا شراكة استغلال مع خواص لاستغلال رمال الموقع. قبل أن يفاجئوا بمجموعة من الأشخاص يقتحمون الموقع ويعتصمون به .

وقد تكون فريق الاعتصام من مجموعة من الفرق بشكل منظم .. فريق وجه من النساء و الأطفال و الشيوخ لقطع الطريق و عدم السماح للسيارات بالاقتراب كحاجز أول. و فريق للرصد و المراقبة و التصوير.و فريق لقطع الطريق بحواجز من الحجارة الكبيرة. وفريق لقطع الطريق بحواجز من الحجارة الكبيرة. و فريق من الملثمين فاق عددهم العشرين نفرا، هاجم الحراس و خرب الآليات و السيارة المحتجزة بالشكل الذي ترونه في الصور بعد قلب الحاوية التي كانت فوق الهضبة و التي تستعمل كمكتب لإدارة المقلع لقطع الطريق إلى المقلع مع تخريب الميزان و سرقة مجموعة من فاتورات الشحن الصادرة عن دار السكة بختم وزارة التجهيز. وأمام هذا الاعتصام المنظم رفع المتضررون دعوة استعجاليه أفضت بإصدار قاضي المستعجلات بمحكمة الاستئناف حكما قضائيا باستعمال القوة العمومية لفك الاعتصام.

وأدى تدخل القوات العمومية بما يناهز 100 عنصر يوم الثلاثاء12 يونيو بالقوة إلى إصابة 13 فرد من القوات العمومية وتخريب ممتلكات المقلع وتكسير 15 سيارة وفك الاعتصام وإصابات متفاوتة في صفوف المعتصمين.

ووجهت الكثير من الاتهامات لعامل الاقليم وكذلك لرئيس جماعة البدوزة بالتواطؤ مع مستغلي المقلع المذكور.. وقاد هذه مجموعة من الأشخاص يؤطرهم حقوقي معروف بالمنطقة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب اعتصام آسفي حقوقي تأطير ملثمين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز | حوادث و حقوق

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز

عاجل: معركة طاحنة ثاني أيام العيد بين أسرتين تنتهي بوفاة وجرحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: معركة طاحنة ثاني أيام العيد بين أسرتين تنتهي بوفاة وجرحى وها أشنو وقع

وفاة شاب إثر انقلاب عربة بجماعة سيدي لحمر وغياب كارثي لسيارة الإسعاف | حوادث و حقوق

وفاة شاب إثر انقلاب عربة بجماعة "سيدي لحمر" وغياب كارثي لسيارة الإسعاف

البحرية الملكية تطارد مهربين بعرض سواحل واد لاو | حوادث و حقوق

البحرية الملكية تطارد مهربين بعرض سواحل واد لاو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجيو نضحكو شوية مع الفرق بين الحيوانات فأوروبا و المغرب | ديو مهيول والعايدي
منذ 10 دقائق

أجيو نضحكو شوية مع الفرق بين الحيوانات فأوروبا و المغرب

صـــادم و بالفيديو..و من الحب ما قتل..عائلة الشاب اللي قتل خطيب مرتو بفاس..انتاقمو بعد 3 سنوات و شرملو خال الجاني | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو..و من الحب ما قتل..عائلة الشاب اللي قتل خطيب مرتو بفاس..انتاقمو بعد 3 سنوات و شرملو خال الجاني

صــادم:خدام غير سيكليس وعايش فبراكة فكاريان بسيدي مومن..شوفو الحالة الكارثية /القطرة/الحشرات/الروائح الكريهة | خارج البلاطو

صــادم:خدام غير سيكليس وعايش فبراكة فكاريان بسيدي مومن..شوفو الحالة الكارثية /القطرة/الحشرات/الروائح الكريهة

رغم الظروف القاسية..أجواء عائلية لفائدة نزلاء المركب الاجتماعي بعين عتيق في عيد الفطــر | خارج البلاطو

رغم الظروف القاسية..أجواء عائلية لفائدة نزلاء المركب الاجتماعي بعين عتيق في عيد الفطــر

﻿

آخر المستجدات

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

فرقة الصقور توقف شخصا بالقنيطرة بعدما خرب سيارة أمن واعتدى على ضابط شرطة ممتاز

مغربي يرمي بنفسه تحت عجلات القطار بإيطاليا | دولي

مغربي يرمي بنفسه تحت عجلات القطار بإيطاليا

بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي | حوادث و حقوق

بالصور.. اعتصام مفتوح يتحول إلى مواجهات عنيفة و إصابات وتخريب بآسفي

أدومة أصبح محللا رياضيا شوفو شنو قال على انهزام المغرب أمام إيران | ثقافة و فنون

أدومة أصبح محللا رياضيا شوفو شنو قال على انهزام المغرب أمام إيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.