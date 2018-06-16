أدومة أصبح محللا رياضيا شوفو شنو قال على انهزام المغرب أمام إيران ﻿

بعد الهزيمة القاسية للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيراني بهدف لصفر برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم، نشر المثلي الشهير « أدومة » عبر حسابه الرسمي على تطبيق السناب

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بعد الهزيمة القاسية للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيراني بهدف لصفر برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم، نشر المثلي الشهير « أدومة » عبر حسابه الرسمي على تطبيق السناب شات تعليقا يكشف من خلاله أن المغرب ارتكب مجموعة من الأخطاء، كما عاتب اللاعب بوحدوز الذي سجل هدفا ضد مرماه.

وقال أدومة في تعليقه « لاعب رقم 20 واش إيران مخلصاك باش تماركي فينا؟ لعبكم ناقص عدة أخطاء عدم تركيز خلاصة أوف منكم فقصتونا ».

هذا وانهزم أمس الجمعة المنتخب المغربي أمام منتخب إيران بهدف دون رد، ليحتل بذلك المركز الأخير في المجموعة، على أن يواجه المنتخب البرتغالي يوم الأربعاء .