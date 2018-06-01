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الشرطي هشام الملولي يساند المنتخب المغربي بطريقته الخاصة بعد الهزيمة

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 22:39 الشرطي هشام الملولي يساند المنتخب المغربي بطريقته الخاصة بعد الهزيمة | سبور
الشرطي هشام الملولي يساند المنتخب المغربي بطريقته الخاصة بعد الهزيمة
بعد هزيمة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد، نشر الشرطي الشهير هشام ملولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يداعب كرة القدم مرتديا

شوف تيفي

بعد هزيمة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد، نشر الشرطي الشهير هشام ملولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يداعب كرة القدم مرتديا لقميص كل من الرجاء والوداد البيضاويين في طريقة منه لمساندة المنتخب الوطني.

وقال الملولي في شريط الفيديو، أنه ليس هناك فرق بين أي نادي مغربي، وعلى الكل مساندة الفرق الوطنية كونها تمثل الكرة المغربية.

واختتم الملولي الفيديو قائلا « حنا كاملين مع أسود الأطلس، سواء نظمنا كأس العالم ولا لا المهم نشرفو الراية المغربية في مونديال روسيا ».

 

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