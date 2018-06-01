قصة مثيرة لمهاجر مغربي تزوج بمطلقة ليكتشف أن حياته تحولت إلى جحيم بعد أن غادرت زوجته بيت الزوجية وتهديده وابتزازه في مبالغ مالية رفقة أحد كبار تجار المخدرات بإسبانيا...تفاصيل صادمة ﻿

يعيش مهاجر مغربي مقيم بالديار الإسبانية أوضاعا نفسية جد عصيبة، بعدما وقع ضحية نصب واحتيال من قبل زوجته المغربية البالغة من العمر 24 سنة والمنحدرة من منطقة ''سوق السبت''،

شوف تيفي:

يعيش مهاجر مغربي مقيم بالديار الإسبانية أوضاعا نفسية جد عصيبة، بعدما وقع ضحية نصب واحتيال من قبل زوجته المغربية البالغة من العمر 24 سنة والمنحدرة من منطقة ''سوق السبت''، وذلك إثر قيامها بمغادرة بيت الزوجية، وسرقة ابنهما الوحيد، وتهديده ومطالبته بالطلاق مقابل مبلغ مالي ضخم بإيعاز وتواطؤ من أحد كبار ومروجي المخدرات السابقين بالديار الإسبانية.

وحسب ما أكده الزوج ''م.ن'' لقناة ''شوف تيفي''، فإنه تعرف على سيدة مطلقة ''إ.ب'' وعقد عليها القران سنة 2014 بمركز القاضي المقيم بسوق السبت كما جاء في عقد الزواج الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، وكله أمل في بناء حياة زوجية ملؤها الحب والسعادة والدفء الأسري كغيره من أبناء جلدته، ليتفاجأ بعد مرور أيام معدودة على رؤوس الأصابع من زواجه، أن اختيار شريكة حياته لم يكن صائبا حيث طفت إلى السطح مشاكل عدة حولت حياته الزوجية لكابوس مرعب، إذ أضحت زوجته دائمة الترحال بين بيت الزوجية ومنزل أهلها ولم تمكث معه في عش الزوجية سوى ما مدته 6 أشهر متفرقة، بعدما كانت دائمة الصراع معه وتقرر في كل مرة الذهاب لمنزل أهلها، وكان آخر مرة قد ظلت بمنزل أسرتها لما يقارب سنتين، ليعاود إرجاعها لبيت الزوجية بتاريخ 13 نونبر 2017، وبعد عودته لعمله كأجير بالديار الإسبانية يوم 4 يناير 2018، قررت بعدها بأيام قليلة مغادرة بيت الزوجية رفقة ابنها الذي كان الثمرة الوحيدة لهذه العلاقة الزوجية بمساعدة أحد أقاربها.

وأضاف ذات المتحدث لقناة ''شوف تيفي''، أنه بعد رحيلها عن المنزل بشكل نهائي أخذت في تهديده رفقة قريبها، الذي أوضح الزوج ''المكلوم'' أنه يشتغل كتاجر للمخدرات بإسبانيا، ويطالبانه بتمكينهما من مبلغ مالي مهم مقدر في 5000 درهم مقابل تمتيعها بالطلاق.

واسترسل الزوج قائلا، إن هذا المبلغ قليل مقارنة مع ما ابتزته منه رفقة عائلتها حيث أقام لهما في وقت سابق خطبة أحد أفراد أسرتها وأجبره على التكلف بمصاريفها تحت غطاء ختان ابنه، وعلى إثر تحول حياته لجحيم لا يطاق بدأ في البحث والنبش في ماضي شريكة حياته ليكتشف بمحض الصدفة أنه وقع كضحية في شرك سيدة تتفنن وتتلذذ في اصطياد ضحاياها وتبتزهم في مبالغ مالية هامة كمقابل للطلاق، بعدما تنسدد الآفاق والأبواب من أجل اكتمال العلاقة الزوجية، ولها سوابق في مثل هذه العمليات، إذ قامت بنفس الفعل مع زوجها السابق الذي ابتزته في مبلغ مالي بلغ حوالي 30.000 درهم.

وزاد المتحدث بمرارة ونبرة حزن عميقة موضحا، أنه منذ مغادرتها لبيت الزوجية ظل محروما من فلذة كبده، ولم تترك له أي فرصة للتواصل معه ولو هاتفيا، وهو ما يزيد من حدة معاناته النفسية في ظل استمرار شريكة حياته في حرمانه من أبسط حقوقه و التهديدات التي تواجهه بها رفقة قريبها، والتي يملك تسجيلات صوتية تثبتها.

وطلب الزوج المتضرر في ختام حديثه لقناة ''شوف تيفي'' من المصالح المختصة بضرورة فتح تحقيق فيما بات يتعرض له من مناورات وتهديدات من زوجته، والتدخل العاجل لوضع حد لابتزازاتها بما يقتضيه القانون في مثل هذه الحالات، وتمكينه من رؤية فلذة كبده.