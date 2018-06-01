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وفاة شاب إثر انقلاب عربة بجماعة "سيدي لحمر" وغياب كارثي لسيارة الإسعاف

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 21:32 وفاة شاب إثر انقلاب عربة بجماعة سيدي لحمر وغياب كارثي لسيارة الإسعاف | حوادث و حقوق
وفاة شاب إثر انقلاب عربة بجماعة "سيدي لحمر" وغياب كارثي لسيارة الإسعاف
أسفر حادث انقلاب عربة بجماعة سيدي محمد لحمر، التابعة لمدينة القنيطرة صباح يوم أمس الجمعة، المصادف لعيد الفطر، عن وفاة شاب وهو في طريقه الى المستشفى المحلي بسوق أربعاء الغرب.
شوف تيفي
 
أسفر حادث انقلاب عربة بجماعة سيدي محمد لحمر، التابعة لمدينة القنيطرة صباح يوم أمس الجمعة، المصادف لعيد الفطر، عن وفاة شاب  وهو  في طريقه الى المستشفى المحلي بسوق أربعاء الغرب.
 
وحسب بعض المصادر المحلية فإن عربة كانت تقل أبا وابنه قد انقلبت يوم أمس الجمعة مما تسبب في وفاة الإبن فور وصوله للمستشفى حيث سجلت فعاليات المجتمع المدني  بامتعاض وقلق عدم تفاعل سائق سيارة الإسعاف التابعة لجماعة سيدي محمد لحمر ، مع اتصالات الساكنة الهاتفية من أجل حضوره السريع  لجلب سيارة الإسعاف لنقل المصابين في الحادث،حيث ظل هاتفه لايجيب، ليتم نقل الضحيتين في سيارة عادية.

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شوف تيفي المغرب وفاة انقلاب بجماعة سيدي لحمر كارثي السيارة الإسعاف

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