البحرية الملكية تطارد مهربين بعرض سواحل واد لاو ﻿

أفاد بلاغ صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية تعمل بالمتوسط، قامت اليوم السبت حوالي الساعة 03:50 دقيقة صباحا، بضبط وحجز 1180

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية تعمل بالمتوسط، قامت اليوم السبت حوالي الساعة 03:50 دقيقة صباحا، بضبط وحجز 1180 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعرض ساحل واد لاو.

وأَضاف بلاغ القيادة العامة، أن هذه العملية تمت بعد مطاردة قاربين مطاطيين مشبوهين، تم رصدهما من طرف إحدى محطات المراقبة بالرادار التابعة للبحرية الملكية.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم تسليم كمية المخدرات المضبوطة إلى السلطات المحلية المعنية، بتطوان لتطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.