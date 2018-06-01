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صادم.. جريمة اغتصاب بشعة تهز مدينة القنيطرة في آخر أيام رمضان

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 20:39 صادم.. جريمة اغتصاب بشعة تهز مدينة القنيطرة في آخر أيام رمضان | حوادث و حقوق
صادم.. جريمة اغتصاب بشعة تهز مدينة القنيطرة في آخر أيام رمضان
استيقظت مدينة القنيطرة صبيحة يوم الخميس 14 يونيو، الذي صادف آخر يوم في شهر رمضان الأبرك، على وقع جريمة اغتصاب بشعة.

شوف تيفي:

استيقظت مدينة القنيطرة صبيحة يوم الخميس 14 يونيو، الذي صادف آخر يوم في شهر رمضان الأبرك، على وقع جريمة اغتصاب بشعة.

وقد صرح مصدر مسؤول لـ"شوف تيفي" أن موظفة بالمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين، تعرضت لاغتصاب وحشي من طرف أحد الأشخاص، في حدود الساعة الثامنة صباحا من يوم أمس، بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة.

وكانت الضحية، التي تشغل وظيفة منسقة بين مكتب المفوضين وصندوق محكمة القنيطرة، تهم بالتوجه نحو عملها قبل أن يهاجمها شخص مجهول الهوية، ويقوم باغتصابها بطريقة وحشية.

وأوضح ذات المصدر، أن عملية الاغتصاب التي تعرضت لها السيدة، تمت بطريقة همجية حيث تضررت جميع أعضائها التناسلية من جميع الجهات، و لم تشفع لها توسلاتها ولا حرمة الصيام لدى الوحش الآدمي الذي هاجمها.

واستغرق الوحش، الذي هاجم الضحية واغتصبها في منطقة خلاء مستغلا غياب المواطنين، وقتا قارب الساعتين وهو يمارس ساديته ووحشيته الجنسية الهمجية، ولم يرحم الضحية التي انهارت بشكل كلي، على حد تعبير المصدر.

ومباشرة بعد الانتهاء من جريمة الاغتصاب، حاول المجرم سلب الضحية حقيبتها اليدوية لتستفيق وتدخل في موجة هستيرية من الصراخ، اضطر على إثرها المجرم إلى الهرب بعد انتباه الساكنة إلى صراخ الضحية.

وأكد المصدر، أن الضحية لازالت ترقد بإحدى المستشفيات الخاصة بالمدينة، حيث تعاني من انهيار عصبي كلي، بالإضافة إلى المخلفات المادية/الجسدية لجريمة الاغتصاب البشع الذي تعرضت له

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القنيطرة اغتصاب رمضان

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