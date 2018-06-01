عاجل...نقل شابة عشرينية في وضعية حرجة لمستعجلات كلميم إثر رمي نفسها من أعلى أحد المنازل ﻿

أقدمت شابة عشرينية قبل قليل على رمي نفسها من نافذة الطابق الثاني لأحد المنازل الكائنة بزنقة سلمان بحي ابن رشد قرب ما يعرف ب ''سويقة'' مدينة كلميم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدمت شابة عشرينية قبل قليل على رمي نفسها من نافذة الطابق الثاني لأحد المنازل الكائنة بزنقة سلمان بحي ابن رشد قرب ما يعرف ب ''سويقة'' مدينة كلميم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان أن الشابة كانت لوحدها داخل المنزل، ولا يعرف لحدود كتابة هذه السطور السبب الحقيقي وراء محاولتها على وضع حد لحياتها.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث أسفر عن إصابتها بكسور عديدة بمختلف أنحاء جسمها، جعلتها لا تقوى على الحركة، ودخلت في غيبوبة تامة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة لمستعجلات مدينة كلميم لإنقاذ حياتها وإسعافها.

هذا، ومن جانبها هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان وجرى فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة أسباب ودواعي إقدام الضحية على رمي نفسها من المنزل.