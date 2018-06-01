بالفيديو.. مشهد غير لائق وصادم.. فتاة سعودية ترقص بلباس مثير وتحمل العلم السعودي وراء ظهرها وعليه كلمة التوحيد ﻿

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا مصورا، لفتاة سعودية وهي تظهر بأحد مدرجات كرة القدم وتحمل العلم السعودي وعليه كلمة التوحيد في مشهد غير لائق وصادم لجميع للمسلمين.

"شوف تيفي"

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا مصورا، لفتاة سعودية وهي تظهر بقلب المدرجات بروسيا حاملة العلم السعودي وعليه كلمة التوحيد في مشهد غير لائق وصادم لجميع للمسلمين.

ويظهر المقطع الذي فجر موجة غضب كبيرة بمواقع التواصل، الفتاة التي لفت النشطاء أنها ضمن المشجعات السعوديات بكأس العالم وهي ترقص بشعر وأكتاف عارية ولباس مثير وتحمل علم المملكة السعودية وراء ظهرها، حيث ظلت تتمايل في إيحاء صادم وتبرز مفاتنها عبر لباسها الفاضح الذي تعمدت أن يكون باللون الأخضر هو الآخر (لون العلم).

وأثار المقطع المتداول غضب النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي العربي والإسلامي، الذين استنكروا تمثيل أمثال هؤلاء للمملكة وتشويه صورتها وسط صمت مطبق من الحكومة وكأنها راضية ومستمتعة بانفلات الشعب عقب قرار "ابن سلمان" الأخير ورؤيته التحررية.