ابنة أزولاي تقود وفدا من اليونسكو لحضور موسم طانطان ﻿

تحتضن مدينة طانطان، انطلاقا من الرابع يوليوز المقبل، فعاليات الدورة الرابعة عشر، من ''موسم طانطان'' الذي تنظمه مؤسسة ''الموكار''.

شوف تيفي: محمد القاسمي

تحتضن مدينة طانطان، انطلاقا من الرابع يوليوز المقبل، فعاليات الدورة الرابعة عشر، من "موسم طانطان" الذي تنظمه مؤسسة "الموكار".

وتعرف هذه الدورة، بحسب ما أكده المنظمون اختيار دولة الصين الشعبية، ضيف شرف لهذه السنة، بعدما وقع الاختيار في السنوات الماضية على دول من الخليج العربي.

وأكــد "عبد الله العلوي" عضو اللجنة التنظيمية ومدير مديرية التراث بوزارة الثقافة وعضو مؤسسة "الموكار"، في مكالمة هاتفية خص بها "شوف تيفي" أن اختيار الصين في هذا الموسم الذي يصنف كتراث عالمي لا مادي من طرف منظمة اليونسكو، يأتي في سياق توطيد العلاقات بين المغرب والصين، إلى جانب تحسين الشراكات التي تجمع البلدين في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورة، شخصيات عالمية، على رأسهم أودري أزولاي، ابنة المستشار الملكي التي تشغل رئيسة لمنظمة اليونسكو إلى جانب شخصيات سياسية لدول أمريكا اللاتينية وأوروبا، ناهيك عن حضور سفراء الدول الإفريقية المعتمدين بالمغرب.

وستشهد هذه الدورة، تنظيم منتدى اقتصادي يشارك فيه فاعلون اقتصاديون مغاربة وصينيون وأفارقة وأوروبيون، سيبحث سبل تعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.