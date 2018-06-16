الخيــام لأسبوعية فرنسية : محمد السادس أعطانا تعليمات صارمة لمكافحة الإرهاب ليس أمنيا فقط وإنما حتى باستحضار البعد الديني والتنموي ﻿

كشـــف عبد الحق الخیام مدیر المكتب المركزي للأبحاث القضائیة، مخاطر الإرهاب والتطرف والجهود التي بذلها منذ توليه المسؤولية على رأس البسيج كرجل واقعي يعمل ليل نهار لضمان الأمن والاستقرار للمواطن

"شوف تيفي"

كشـــف عبد الحق الخیام مدیر المكتب المركزي للأبحاث القضائیة، مخاطر الإرهاب والتطرف والجهود التي بذلها منذ توليه المسؤولية على رأس البسيج كرجل واقعي يعمل ليل نهار لضمان الأمن والاستقرار للمواطن المغربي بالدرجة الأولــى .

وفي حوار نشرته في عددها الأخير أسبوعية "valeurs actuelles" الفرنسية ، التي تصدر كل خميس، أماط عبد الحق الخيام اللثام عن انخراط المغرب في الحرب على الإرھاب والتطرف، مبرزا أنه بعد تفجیرات 2003 بالدار البیضاء، تم الوقوف على عدد من الثغرات في النظام الأمني، استغلھا الانتحاریون حينذاك للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد ، مشيرا إلى أن المملكة تضررت بشدة خلال تفجيرات البيضاء حيث قتل 33 شخصا وجرح 100 آخرون، اعتبره حمام دم شكل نقطة تحول في السياسة الأمنية المغربية.

وأوضح الخيام خلال ذات الحوار، أن تحرك الملك محمد السادس وتعليماته الصارمة إلى اعتماد استراتیجیة جدیدة لمكافحة الإرھاب، لیس فقط أمنیا وإنما باستحضار البعد الدیني والتنموي، واهتمامه باعتماد سياسة أمنية أو ما يسمى بـ"الصمت الاستباقي" ومراقبة التحركات الإرهابية قبل العمل الإرهابي ، والحرص على المجال الديني حتى لا يكون في قبضة الحركات المتطرفة.

وأضــاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية فيما يتعلق بھؤلاء المتطرفین الذین استفادوا من وثائق ھویة مزورة، لإغفال مراقبة المصالح الأمنیة، أن المغرب اعتمد على البطاقة الإلكترونیة للتعریف، وكذا جواز السفر البیومتري، فضلا عن تشكیل وحدات "حذر"، وھي مجموعات مشكلة من شرطیین وجنود من القوات المسلحة الملكیة والدرك الملكي، وذلك لتأمین الأماكن المستھدفة عموما من قبل الإرھابیین. كما تم تشكیل المكتب المركزي للأبحاث القضائیة BCIJ في 2015 ،وھو المكتب الذي یملك صفة قضائیة ضمن الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني

وبخصوص حصيلة المكتب بعد ثلاث سنوات على تأسیس BCIJ ،أجاب قائلا : " لقد فككنا 49 خلیة إرھابیة، 44 منھا مرتبطة بشكل مباشر مع تنظیم داعش ، في فاتح فبرایر أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائیة عن تفكیك 50 خلیة، كما اعتقلنا 772 شخصا".وزاد " استطعنا ضبط 97 شخصا من الجھادیین العائدین للمغرب 84 منھم قدموا من المنطقة العراقیة السوریة، و13 من لیبیا، فضلا عن 53 شخصا تم ترحیلھم من بلدان أخرى."

ولم يفوت الفرصة للإشادة بتطور الجانب التشريعي حيث أكد أن تطور الجانب التشریعي، عبر قانون اعتمد سنة 2015 ، یعتبر كل شخص التحق أو یحاول الالتحاق بمناطق تحركات الجماعات الإرھابیة، موضوعا للاعتقال والاستنطاق والحكم علیه قضائیا بأحكام قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا.

وفيما يخص عدد المغاربة الذین التحقوا بمناطق الجھاد والذين یقدرعددهم بنحو 1600 شخصا، فسر الأمر أن " ھؤلاء الأشخاص استعملوا ھویات مزورة، ولكن الأمر انتھى بعد اعتماد البطاقة الإلكترونیة للتعریف وجواز السفر البیومتري. كما أنه لا یمكننا أن نعتقل الأشخاص فقط لأنھم یرغبون في السفر نحو تركیا، التي تعد ممرا رئیسیا للجھادیین، من أجل الالتحاق بداعش..."

وحول أسباب ودوافع التطرف، أفاد "الخيام أن الأمر كان من قبل ، یتم عبر دعاة التطرف في المساجد، لكن بعد تأسیس المجلس الأعلى للعلماء، تم ضبط الأمر والتضییق على ھؤلاء الدعاة، أما الیوم فإن التطرف غالبا ما یتم عبر الأنترنیت، وذلك على ید أشخاص ذوي مقدرات عقلیة محدودة.

وأجاب عن إشكالية مزدوجي الجنسیات الذين تعود أصولهم للمغرب وتورطوا في الھجمات التي ضربت أوروبا خلال السنوات الماضیة، قائلا: "إن ھؤلاء قد تطرفوا في أوروبا، وأنه لیست لدي مؤاخذات على المصالح الأمنیة في أوروبا، لكن ھناك عوامل ساھمت في ھذا الوضع. أولا غیاب قانون یكفل اعتقال ومساءلة المشكوك فیھم، إذ في تفجیرات باریس 2015 وبروكسیل 2016 ، كانت المصالح الأمنیة على علم بأن عددا من العناصر كانت في مناطق جھادیة، لكن في غیاب نصوص قانونیة لم تستطع المصالح اعتقالھم ومساءلتھم". مضيفا "كما یلزم أیضا تأطیر المجال الدیني، فكثیر من الأشخاص ذوي الجنسیات المزدوجة، تطرفوا في السجون الأوروبیة حیث كانوا معتقلین بسبب جرائم بسیطة، بشكل ینم عن عدم اندماجھم بشكل فعال في المجتمعات ھناك، ولھذا تم تأطیرھم وتجنیدھم من داخل السجن".

وفيما يتعلق بتفجیرات برشلونة في شتنبر 2017 ،المرتبطة من قبل شباب إسبان من أصول مغربیة، وإعلان تشدید المراقبة على المھاجرین المغاربة عبر تأسیس مكاتب لدى البلدان المعنیة، أكد الخيام قائلا : " إننا نطمح إلى بذل كل الجھود لتعزیز التوجه المعتمد لدینا، عبر المراقبة والتصرف بشكل وقائي قبل مرور الخلایا الإرھابیة لمرحلة التنفیذ، لكن بما أن ذوي الجنسیات المزدوجة یقطنون في الضفة الأخرى من المتوسط لا نتوفر على معلومات، حتى أن المصالح الاستخباراتیة لا تولي أھمیة قصوى لھؤلاء الأشخاص، ومن جھتنا اتخذنا جمیع التدابیر لتعزیز مراقبة الأشخاص ذوي الجنسیات المزدوجة، عندما یحلون بالمغرب، من دون إزعاجھم، وإن كانوا یریدون زیارة أسرھم فمرحبا بھم".

واستطرد "كما أننا نعمل بمعیة شركائنا الغربیین بطریقة فعالة، عبر تبادل المعلومات، وھناك ضباط ربط مع البلدان الشریكة كما یتواجد ضباط الربط لھذه البلدان عندنا الآن، فیما فقد داعش السیطرة على المنطقة العراقیة السوریة..."

هـــذا وعرج الخيام خلال حوار مطول مع أسبوعية "valeurs actuelles" الفرنسية، عن الإجراءات التي يقوم بها المركز للحد من مخاطر الإرهاب داخل أرض الوطن وخارجه؛ كما أعطى حصيلة دقيقة بالأرقام عن التطور الكبير الذي عرفه المغرب في هــذا الصدد ، والعلاج النفسي الذي يعمل عليه المركز كتطور إجرائي بالمغرب.