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رئيس مجلس مقاطعة مدينة مراكش عن البيجيدي يُفوتُ حديقة في ملكية صديقه وضمها إليه

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 18:04 رئيس مجلس مقاطعة مدينة مراكش عن البيجيدي يُفوتُ حديقة في ملكية صديقه وضمها إليه | مجتمع
رئيس مجلس مقاطعة مدينة مراكش عن البيجيدي يُفوتُ حديقة في ملكية صديقه وضمها إليه
فضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكتب فرع المنارة مراكش، قرارا خطيرا لرئيس مجلس مقاطعة المدينة يونس بنسليمان ، والنائب الأول لعمدة مراكش عن حزب ''العدالة والتنمية''، والقاضي بتفويت حديقة صغيرة

شوف تيفي

فضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكتب فرع المنارة مراكش، قرارا خطيرا لرئيس مجلس مقاطعة المدينة يونس بنسليمان ، والنائب الأول لعمدة مراكش عن حزب ''العدالة والتنمية''، والقاضي بتفويت حديقة صغيرة لفائدة مالك فندق بمساحة 148 مترا مربعا من الملك العمومي على رصيف شارع محمد الخامس أمام ساحة الكتبية.

المؤسسة الفندقية التي يعتبر مالكها مقرباً من ''بنسليمان''، حسب بلاغ استنكاري توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، حصل على قرار يسمح له بضم الحديقة سراً، وذلك بتاريخ 23 فبراير 2018، بناءً على طلب من الشركة المالكة للمؤسسة الفندقية، وبناء على اجتماع اللجنة التقنية اتخذ هذا القرار وتمكين الشركة من جزء من الأملاك الجماعية لأغراض تجارية.

وعمد رئيس مقاطعة المدينة عن البيجيدي، يضيف مكتب فرع الجمعية، إلى التستر عن القرار و إخفائه عن الرأي العام بغية قضاء مصالحه الشخصية الدائمة.

وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار شديد تهافت مجلس المدينة بمراكش على تفويت الملك الجماعي لأغراض تجارية، إذ سجلت:

- إدانتها لقرار رئيس مقاطعة المدينة مراكش ونائب العمدة الرامي بتفويت 148 مترا مربعا من الملك العمومي لرصيف شارع محمد الخامس ، وعرقلة حركة المارة من استعمال الرصيف.

- مطالبة بإجراء تحقيق في عملية التفويت، وفي مسارات تسيير وتدبير المرفق الجماعي.

- مطالبة بإلغاء قرار تفويت جزء من الملك العمومي للخواص.
إ -يقاف عملية التفويت لتعارضها مع المصلحة العامة، ولما تشكل من تضييق وعرقلة لتنقل الراجلين.

- مطالبة المجلس الجماعي باحترام الملك الجماعي وجعله مجالا للتنمية وخدمة القضايا الأساسية للساكنة، والعمل ، عبر تحرير العديد من الأرصفة بمدينة مراكش التي تحولت بقدرة قادر إلى أجزاء من محلات تجارية ومقاهي احتلت الأرصفة، الأمر الذي يدفع بالمارة إلى استعمال الشارع .

- مطالبة المجلس الجماعي بتهيئ حدائق عمومية لفائدة الساكنة خصوصا في المناطق التي تعرف كثافة سكانية ، واستصلاح ما تم إتلافه والاعتناء بالمناطق الخضراء.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة 148 مترا مربعا من الملك العمومي عبارة عن حديقة مصغرة تم إنشاؤها منذ التسعينات من طرف مجلس مقاطعة المنارة بهدف استراحة المارة ، في منطقة تعرف حركة دؤوبة وتحركات مستمرة.

وتدعو الجمعية الجهات المسؤولة على التعمير وضمنها المجلس الجماعي بولاية جهة مراكش إلى اعتبار الفضاءات الخضراء والحفاظ على البيئة من أولوياتها ومهامها عبر اعتماد تشييد الحدائق وصيانتها في مختلف البرامج السكنية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش الجمعية حقوق الإنسان تفويت البيجيدي

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