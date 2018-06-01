صــادم..مقتل شاب مغربي طعنا خلال شجار بين مهاجرين ﻿

قتل شاب مغربي عمره 24 عاما طعنا في شجار بين مهاجرين في بلدة بشمال غرب البوسنة بحسب ما أكدته الشرطة يومه السبت.

''شوف تيفي''

قتل شاب مغربي عمره 24 عاما طعنا في شجار بين مهاجرين في بلدة بشمال غرب البوسنة بحسب ما أكدته الشرطة يومه السبت.

ووقعت الحادثة في أحد شوارع بلدة فيليكا كلادوسا في ساعة متأخرة ليلة الجمعة عندما هاجم رجل يحمل سكينا المغربي وقتله، بحسب ما نقلته محطة ''أن-1'' التلفزيونية عن المتحدثة باسم الشرطة سنيزانا غاليك، وقالت إن القتيل الذي توفي متأثرا بجروحه، يحمل الجنسية المغربية وعمره 24 عاما، دون تفاصيل عن المهاجم، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبحسب أرقام رسمية، تستقبل بلدة فيليكا كلادوسا 350 مهاجرا ، ويتدفقون منذ بضعة أشهر عليها، وتواجه البوسنة منذ الأشهر القليلة الماضية تدفقا لمهاجرين يعبرون أراضيها أثناء توجههم إلى غرب أوروبا، ودخل أكثر من 5500 مهاجر غير شرعي أراضي الدولة الفقيرة منذ مطلع العام. ولا يزال عددهم قليلا مقارنة مع مئات آلاف المهاجرين الذين فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا ووصلوا أوروبا في 2015-2016 عبر ما يطلق عليه ''طريق البلقان''، ويتجمعون في شمال غرب البوسنة، وخصوصا بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا قرب الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي.