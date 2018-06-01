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الرصاص يلعلع في سماء مدينة أكادير يوم عيد الفطر...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 17:31 الرصاص يلعلع في سماء مدينة أكادير يوم عيد الفطر...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
الرصاص يلعلع في سماء مدينة أكادير يوم عيد الفطر...تفاصيل مثيرة
اضطرت عناصر فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن أكادير يوم أمس لإطلاق ثلاث رصاصات إنذارية في الهواء لتوقيف أحد الجانحين المصنفين ''خطر'' بحي المسيرة بأكادير وذلك بعدما قاوم العناصر الأمنية بإشهار سيف

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اضطرت عناصر فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن أكادير يوم أمس لإطلاق ثلاث رصاصات إنذارية في الهواء لتوقيف أحد الجانحين المصنفين "خطر" بحي المسيرة بأكادير وذلك بعدما قاوم العناصر الأمنية بإشهار سيف كبير كان بحوزته في وجه رجال الأمن مهددا إياهم به.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن المشتبه به كان رفقة صديق له على متن دراجة نارية، ويقومان بتنفيذ عملياتهم الإجرامية من خلال النشل والسطو على ممتلكات المواطنين بعدد من الأحياء بالقوة وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وبعد عملية تتبع ورصد تمكنت فرقة خاصة للدراجين من محاصرتهما قبل أن يلوذ السائق بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

وأضافت ذات المصادر، أن مرافقه الذي لم يتمكن من الفرار من الاضطرار للاستعانة بسيف من الحجم الكبير كان بحوزته، وأشهره في وجه العناصر الأمنية محدرا إياهم من الاقتراب مبديا مقاومة شرسة، جعلتهم يقومون بإطلاق 3 رصاصات إنذارية في الهواء لإخضاعه للامتثال، وإرغامه على رمي سلاحه ، ليتم اعتقاله واقتياده نحو المصلحة الولائية لتعميق البحث معه حول المنسوب له وتحديد مكان تواجد صديقه في العملية الذي مازالت الأبحاث جارية عنه من أجل توقيفه وتقديمه للعدالة.وتأتي هذه العملية في إطار الحملات الاستباقية التي تشنها المصالح الأمنية بمدينة أكادير بعدد من أحياء المدينة بمناسبة حلول عيد الفطر، وتزامن ذلك مع توافد عدد من الأشخاص على المدينة لقضاء العطلة رفقة أهلهم وذويهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير الرصاص يلعلع إطلاق النار رجال الأمن استعانة ثلاث رصاصات توقيف مجرم خطير

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