 مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام | بوليتيك

مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام

شاب يضرم النار في منزل عائلته بعد رفض والدته دفع فاتورة الكهرباء والماء بحي مولاي رشيد | حوادث و حقوق

شاب يضرم النار في منزل عائلته بعد رفض والدته دفع فاتورة الكهرباء والماء بحي مولاي رشيد

عاجل...عماد الدراج يتعرض لاعتداء خطير من طرف مشرمل | حوادث و حقوق

عاجل...عماد الدراج يتعرض لاعتداء خطير من طرف مشرمل

مصر تستعين بالشرطة النسائية لمحاربة التحرش | دولي

مصر تستعين بالشرطة النسائية لمحاربة التحرش

رسميا: إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب..وهافوقاش | مجتمع

رسميا: إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب..وهافوقاش

مؤلم..مصرع فنان عربي أثناء إطعام كلب شارد | ثقافة و فنون

مؤلم..مصرع فنان عربي أثناء إطعام كلب شارد

توقيف نصاب خطير يوم العيد بتارودانت أسقط عشرات الضحايا باستعمال الشيكات والعقود المزورة | حوادث و حقوق

توقيف نصاب خطير يوم العيد بتارودانت أسقط عشرات الضحايا باستعمال الشيكات والعقود المزورة

يوم ثاني عيد.. طقس حار بمعظم مناطق المغرب | مجتمع

يوم ثاني عيد.. طقس حار بمعظم مناطق المغرب

يوم ثاني عيد .. الساعة تزادت وقولبات المغاربة | مجتمع

يوم ثاني عيد .. الساعة تزادت وقولبات المغاربة

خرافة شعب

مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 15:56 مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام | بوليتيك
مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام
تفاجأ متتبعو البطل المغربي أبو زعيتر بصورة جديدة نشرها قبل قليل عبر صفحته الرسمية بالإنستغرام، رفقة الملك محمد السادس، رجح بعض المعلقين أن تكون بمقر إقامة أبو زعيتر.

شوف تيفي

تفاجأ متتبعو البطل المغربي أبو زعيتر بصورة جديدة نشرها قبل قليل عبر صفحته الرسمية بالإنستغرام، رفقة الملك محمد السادس، رجح بعض المعلقين أن تكون بمقر إقامة أبو زعيتر.

وحصدت الصورة الثانية بعد صورة أولى تم التقاطها أثناء حضور أبو زعيتر لإفطار ملكي، عددا هائلا من الإعجابات فور نشرها على الإنستغرام، حيث سلطت الأضواء على أناقة الملك محمد السادس، الذي ظهر يرتدي جلبابا مغربيا أصيلا، يوم عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعم الأبطال الرياضيين ويولي اهتماما كبيرا بالفنانين المغاربة أيضا، ويعتبر سندا قويا لكل هؤلاء، وطاقة قوية بالنسبة لهم من أجل حصد النتائج الإيجابية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أبوزعيتر الملك محمدالسادس صورة إنستغرام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المؤبد لمغربي نفد هجوما ارهابيا بفنلندا | بوليتيك

المؤبد لمغربي نفد هجوما ارهابيا بفنلندا

برلماني كويتي يتبرأ: تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا | بوليتيك

برلماني كويتي يتبرأ: ''تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد الملف المغربي لا يمثلنا''

حصري..المحكمة الدستورية توجه ضربة موجعة للاتحاديين وتنتصر للأحرار بدائرة سيدي افني | بوليتيك

حصري..المحكمة الدستورية توجه ضربة موجعة للاتحاديين وتنتصر للأحرار بدائرة سيدي افني

الملك محمد السادس يتقبل التهاني في عيد الفطر بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يتقبل التهاني في عيد الفطر بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطــير و بالفيديو..بغاو يشفروه قطعو ليه يديه فدرب سلطان وهاشنو وقع ليه فمستشفى ابن رشد | بــووز
منذ 6 ساعات

خطــير و بالفيديو..بغاو يشفروه قطعو ليه يديه فدرب سلطان وهاشنو وقع ليه فمستشفى ابن رشد

حـــالة جد مؤثرة تدمي القلوب لطفل يقرأ القرآن و يعاني من النمو البطيئ..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

حـــالة جد مؤثرة تدمي القلوب لطفل يقرأ القرآن و يعاني من النمو البطيئ..لأصحاب القلوب الرحيمة

شاهد.. الاعلامي صامد غيلان في تعليق على الأسود بسبب خسارتهم أمام ايران | قنوات أخرى

شاهد.. الاعلامي ''صامد غيلان'' في تعليق على الأسود بسبب خسارتهم أمام ايران

حمزة لبيض يهدي أغنية للمنتخب الوطني المغربي | قنوات أخرى

حمزة لبيض يهدي أغنية للمنتخب الوطني المغربي

﻿

آخر المستجدات

مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام

شاب يضرم النار في منزل عائلته بعد رفض والدته دفع فاتورة الكهرباء والماء بحي مولاي رشيد | حوادث و حقوق

شاب يضرم النار في منزل عائلته بعد رفض والدته دفع فاتورة الكهرباء والماء بحي مولاي رشيد

عاجل...عماد الدراج يتعرض لاعتداء خطير من طرف مشرمل | حوادث و حقوق

عاجل...عماد الدراج يتعرض لاعتداء خطير من طرف مشرمل

مصر تستعين بالشرطة النسائية لمحاربة التحرش | دولي

مصر تستعين بالشرطة النسائية لمحاربة التحرش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.