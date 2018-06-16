مرة أخرى..أبو زعيتر في صورة رائعة مع الملك محمد السادس تشعل الإنستغرام ﻿

تفاجأ متتبعو البطل المغربي أبو زعيتر بصورة جديدة نشرها قبل قليل عبر صفحته الرسمية بالإنستغرام، رفقة الملك محمد السادس، رجح بعض المعلقين أن تكون بمقر إقامة أبو زعيتر.

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تفاجأ متتبعو البطل المغربي أبو زعيتر بصورة جديدة نشرها قبل قليل عبر صفحته الرسمية بالإنستغرام، رفقة الملك محمد السادس، رجح بعض المعلقين أن تكون بمقر إقامة أبو زعيتر.

وحصدت الصورة الثانية بعد صورة أولى تم التقاطها أثناء حضور أبو زعيتر لإفطار ملكي، عددا هائلا من الإعجابات فور نشرها على الإنستغرام، حيث سلطت الأضواء على أناقة الملك محمد السادس، الذي ظهر يرتدي جلبابا مغربيا أصيلا، يوم عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعم الأبطال الرياضيين ويولي اهتماما كبيرا بالفنانين المغاربة أيضا، ويعتبر سندا قويا لكل هؤلاء، وطاقة قوية بالنسبة لهم من أجل حصد النتائج الإيجابية.