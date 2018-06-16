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شاب يضرم النار في منزل عائلته بعد رفض والدته دفع فاتورة الكهرباء والماء بحي مولاي رشيد

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 14:54 شاب يضرم النار في منزل عائلته بعد رفض والدته دفع فاتورة الكهرباء والماء بحي مولاي رشيد | حوادث و حقوق
شاب يضرم النار في منزل عائلته بعد رفض والدته دفع فاتورة الكهرباء والماء بحي مولاي رشيد
أقدم شاب ليلة البارحة الجمعة-السبت في حدود الساعة الثالثة صباحا على إضرام النار في منزل عائلته الكائن بمنطقة مولاي رشيد حي المسيرة 3.

شوف تيفي 

أقدم شاب ليلة البارحة الجمعة-السبت في حدود الساعة الثالثة صباحا على إضرام النار في منزل عائلته الكائن بمنطقة مولاي رشيد حي المسيرة 3.

 وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن شقيقتين وبعد استفادتهما من سكن مشترك بعدما كانتا تقطنان بالحي الصفيحي، نشب بينهما خلاف بسبب رفض إحداهما دفع فاتورة الكهرباء والماء.

 وأضافت مصادرنا، أنه وأمام هذا الأمر أضرم ابن الشقيقة التي رفضت دفع الفواتير، النار، في غرفته لتندلع النيران بعدها بأرجاء المنزل، ليسفر الحادث عن إصابة 3 أطفال بحروق خطيرة، إذ تعرض طفل يبلغ من العمر 16 سنة لحروق متفاوتة الخطورة دخل على إثرها في غيبوبة، فيما أصيب طفلان آخران بحروق متوسطة الخطورة، استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 ومن جهته، لاذ الشاب مرتكب هذا الفعل بالفرار إلى وجهة مجهولة تاركا عائلته في حيرة من أمرهم.

 

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شوف تيفي النار مولاي رشيد المغرب

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