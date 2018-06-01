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عاجل...عماد الدراج يتعرض لاعتداء خطير من طرف مشرمل

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 13:54 عاجل...عماد الدراج يتعرض لاعتداء خطير من طرف مشرمل | حوادث و حقوق
عاجل...عماد الدراج يتعرض لاعتداء خطير من طرف مشرمل
تعرض الفنان المغربي عماد الدراج لحادث اعتداء من طرف أحد المشرملين بمدينة خريبكة.

شوف تيفي

تعرض الفنان المغربي عماد الدراج لحادث اعتداء من طرف أحد المشرملين بمدينة خريبكة.

وفي اتصال هاتفي مع قناة شوف تيفي كشف الدراج أنه تعرض ليلة أمس الجمعة المصادفة لعيد الفطر لحادث اعتداء من طرف أحد المشرملين كان يحمل سيفا في يديه بأحد أحياء مدينة خريبكة حيث كان عماد في زيارة عائلية لمنزل جدته وعند خروجه لركوب سيارته تفاجأ بالمشرمل وهو يتربص به ويلوح في وجهه بالسلاح الأبيض.

وأشار الدراج في نفس الاتصال أن المشرمل لم يكتف بتهديده بالسيف الذي كان يحمله بين يديه بل عمد إلى تكسير سيارة الدراج كاملة.

ويشار إلى أن الدراج لم يصب بأضرار جسدية حيث قام بتقديم شكاية للمصالح الأمنية بالمنطقة التي تفاعلت مع الشكاية وقامت بالانتقال لمكان وقوع الحادث حيث لايزال المشرمل في حالة فرار.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب .عماد اعتداء خطير مشرمل

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