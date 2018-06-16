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مؤلم..مصرع فنان عربي أثناء إطعام كلب شارد

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 12:07 مؤلم..مصرع فنان عربي أثناء إطعام كلب شارد | ثقافة و فنون
مؤلم..مصرع فنان عربي أثناء إطعام كلب شارد
لقي الفنان والملحن خالد البكري، مصرعه، ليلة الجمعة-السبت في حادث دهسٍ مأساوي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

شوف تيفي

 لقي الفنان والملحن خالد البكري، مصرعه، ليلة الجمعة-السبت في حادث دهسٍ مأساوي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

 ووفق ما كشف عنه مجموعة من الوجوه الفنية، فإن خالد البكري توفي بعدما دهسته إحدى السيارات أثناء إطعامه لكلب شارد.

 وقالت الفنانة السورية "أصالة" عبر حسابها الرسمي بالإنستغرام « توفي اليوم خالد البكري عندما قرر أن يتوقف في الطريق عندما رأى كلبا على الجانب واستشعر أنه يحتاج لماء وطعام، ترك ولديه الصغار في السيارة ونزل بالماء ليسقيه ، وحصل ما حصل وانتهى مشواره بقصة لن ينساها إنسان، رحمه الله فقد عاش ومات وهو يرحم البشر وغيرهم ... أدعوا له ولاتنسوه ».

 هذا وشكلت وفاة الفنان والمُلحن خالد البكري، صدمة من جانب زملائه في العالم الفني راجين من الله أن يتغمده برحمته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ثقافة وفنون خالد البكري

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